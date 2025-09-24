https://1prime.ru/20250924/banki-862738107.html

Гузнов сообщил, что изменения в законе о штрафах для банков не обсуждаются

Гузнов сообщил, что изменения в законе о штрафах для банков не обсуждаются - 24.09.2025, ПРАЙМ

Гузнов сообщил, что изменения в законе о штрафах для банков не обсуждаются

Изменения в законопроект о штрафах для банков за нарушение прав клиентов не обсуждаются, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Гузнов в кулуарах XXII | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T20:57+0300

2025-09-24T20:57+0300

2025-09-24T20:57+0300

экономика

финансы

банки

россия

герман греф

банк россия

ассоциация банков россии

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

СОЧИ, 24 сен - ПРАЙМ. Изменения в законопроект о штрафах для банков за нарушение прав клиентов не обсуждаются, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Гузнов в кулуарах XXII Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России. "Нет, не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли быть изменения в законопроект ко второму чтению. "Мы с банкирами находимся в диалоге по этому вопросу. Мы, мне кажется, в обсуждении с ними прошли основные развилки, основные параметры. Понятно, что банкам как потенциальным лицам, которые могут попасть под воздействие этой системы, не хотелось бы, чтобы эта система появилась. У нас ровно такая же дискуссия была, когда вводились повышенные штрафы в рамках банковского законодательства за нарушение ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Абсолютно, я даже новых аргументов не услышал, некоторый эффект дежавю у меня", - продолжил он. Законопроект, ужесточающий ответственность банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений, был принят Госдумой в первом чтении в середине июля. Он предполагает повышение штрафов за нарушение соответствующих законов и актов до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок - до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей. Сейчас такие штрафы устанавливаются исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могут превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно. По мнению разработчиков проекта, это не оказывает должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ. Ранее в рамках ВЭФ-2025 глава Сбербанка Герман Греф призвал не принимать в нынешнем виде законопроект, вводящий оборотные штрафы для банков за нарушения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, так как он может дестабилизировать всю банковскую систему.

https://1prime.ru/20250507/volodin-857345327.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, герман греф, банк россия, ассоциация банков россии, госдума