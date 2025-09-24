Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гузнов сообщил, что изменения в законе о штрафах для банков не обсуждаются - 24.09.2025, ПРАЙМ
Гузнов сообщил, что изменения в законе о штрафах для банков не обсуждаются
20:57 24.09.2025
 
Гузнов сообщил, что изменения в законе о штрафах для банков не обсуждаются

Гузнов: банкиры не обсуждают изменения в законе о штрафах за нарушение прав клиентов

СОЧИ, 24 сен - ПРАЙМ. Изменения в законопроект о штрафах для банков за нарушение прав клиентов не обсуждаются, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Гузнов в кулуарах XXII Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.
"Нет, не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли быть изменения в законопроект ко второму чтению.
"Мы с банкирами находимся в диалоге по этому вопросу. Мы, мне кажется, в обсуждении с ними прошли основные развилки, основные параметры. Понятно, что банкам как потенциальным лицам, которые могут попасть под воздействие этой системы, не хотелось бы, чтобы эта система появилась. У нас ровно такая же дискуссия была, когда вводились повышенные штрафы в рамках банковского законодательства за нарушение ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Абсолютно, я даже новых аргументов не услышал, некоторый эффект дежавю у меня", - продолжил он.
Законопроект, ужесточающий ответственность банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений, был принят Госдумой в первом чтении в середине июля. Он предполагает повышение штрафов за нарушение соответствующих законов и актов до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок - до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей.
Сейчас такие штрафы устанавливаются исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могут превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно. По мнению разработчиков проекта, это не оказывает должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ.
Ранее в рамках ВЭФ-2025 глава Сбербанка Герман Греф призвал не принимать в нынешнем виде законопроект, вводящий оборотные штрафы для банков за нарушения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, так как он может дестабилизировать всю банковскую систему.
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯГерман Грефбанк РоссияАссоциация банков РоссииГосдума
 
 
