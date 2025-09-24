Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков
Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков, число подделок на порядок меньше, чем в еврозоне, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Здесь без ложной скромности можно сказать, что по уровню защиты мы среди лидеров. Количество подделок в странах еврозоны на порядок выше, чем у нас", - сказал он. Белов подчеркнул, что по данным прошлого года в странах еврозоны в среднем на один миллион купюр приходилось 18 фальшивок. Вместе с тем, он отметил, что, согласно статистике ЦБ, в России подделок становится все меньше и меньше, это значит, что банкноты Банка России "хорошо защищены". Зампред ЦБ подчеркнул, что в прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год - две.
06:22 24.09.2025
 
Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков

Белов: Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от подделок

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков, число подделок на порядок меньше, чем в еврозоне, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Здесь без ложной скромности можно сказать, что по уровню защиты мы среди лидеров. Количество подделок в странах еврозоны на порядок выше, чем у нас", - сказал он.
Белов подчеркнул, что по данным прошлого года в странах еврозоны в среднем на один миллион купюр приходилось 18 фальшивок.
Вместе с тем, он отметил, что, согласно статистике ЦБ, в России подделок становится все меньше и меньше, это значит, что банкноты Банка России "хорошо защищены".
Зампред ЦБ подчеркнул, что в прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год - две.
 
Заголовок открываемого материала