https://1prime.ru/20250924/banknoty-862689282.html

Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков

Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков - 24.09.2025, ПРАЙМ

Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков

Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков, число подделок на порядок меньше, чем в еврозоне, рассказал в интервью РИА Новости... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T06:22+0300

2025-09-24T06:22+0300

2025-09-24T06:22+0300

финансы

банки

россия

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862689282.jpg?1758684131

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков, число подделок на порядок меньше, чем в еврозоне, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Здесь без ложной скромности можно сказать, что по уровню защиты мы среди лидеров. Количество подделок в странах еврозоны на порядок выше, чем у нас", - сказал он. Белов подчеркнул, что по данным прошлого года в странах еврозоны в среднем на один миллион купюр приходилось 18 фальшивок. Вместе с тем, он отметил, что, согласно статистике ЦБ, в России подделок становится все меньше и меньше, это значит, что банкноты Банка России "хорошо защищены". Зампред ЦБ подчеркнул, что в прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год - две.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россия, банк россии