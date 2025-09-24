Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минск завершает выборку средств транша Москвы под импортозамещающие проекты - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/belorussiya-862730646.html
Минск завершает выборку средств транша Москвы под импортозамещающие проекты
Минск завершает выборку средств транша Москвы под импортозамещающие проекты - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минск завершает выборку средств транша Москвы под импортозамещающие проекты
Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник заявил, что белорусской стороной завершается выборка средств транша России под импортозамещающие проекты в... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T18:47+0300
2025-09-24T18:47+0300
экономика
бизнес
россия
белоруссия
москва
минск
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник заявил, что белорусской стороной завершается выборка средств транша России под импортозамещающие проекты в промышленной сфере, есть интерес к новому этапу сотрудничества. "Мы сегодня завершаем выборку средств в рамках первого транша, который был нами получен. Те 27 проектов, которые мы реализуем, уже находятся в высокой степени готовности. Безусловно, когда этот этап будет завершен, мы будем с Российской Федерацией обсуждать формат следующего этапа, куда нам двигаться дальше. Такая заинтересованность двух сторон, безусловно, есть", - приводит слова Рогожника агентство Белта. Он также прокомментировал состояние торговли между двумя странами. "По итогам текущего периода надо отметить, что мы не упали в объемах экспорта в Российскую Федерацию. Есть определенные проблемы в области машиностроительной продукции по экспорту. Но это вызвано достаточно объективными причинами. Это падение происходит и на российских предприятиях в области грузового, пассажирского транспорта, в области кормозаготовки", - сказал посол. Вместе с тем он заверил, что при посещении российских регионов, где он часто бывает, появляются и новые заказы на поставку той или иной техники. "Здесь самое главное - не сидеть на месте, а двигаться больше", - подчеркнул Рогожник. Кроме того, по его словам, активно развивается сотрудничество в строительной отрасли. Дипломат пояснил, что речь идет о реализации проектов с участием Белоруссии прежде всего в соседних российских регионах, в частности, строительстве школ, дошкольных учреждений, роддомов, поликлиник - социальных объектов, которые включены в перечень реализуемых в Российской Федерации национальных проектов. "И так по каждому направлению. Это и нефтехимический комплекс. Это все, что касается экологического аспекта. Мы готовы к поставке мусороперерабатывающих заводов, систем очистки воды. Тут спектр очень большой. И сейчас с Минпромторгом России мы уже согласовали перечни, по которым будем друг друга дополнять. Это все - начиная от авиационной и заканчивая обрабатывающей промышленностью и изготовлением оборудования", - рассказал посол. Ранее в пресс-службе министерства промышленности Белоруссии сообщали РИА Новости, что Белоруссия и Россия ведут совместную работу по реализации 27 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиций более 167 миллиардов российских рублей, при этом идет проработка новых перспективных проектов. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны обсуждают открытие еще одной кредитной линии для реализации новых проектов.
https://1prime.ru/20250924/muradov-862729444.html
белоруссия
москва
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белоруссия, москва, минск, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИНСК, Минпромторг
18:47 24.09.2025
 
Минск завершает выборку средств транша Москвы под импортозамещающие проекты

Рогожник: Минск завершает выборку средств российского транша под импортозамещающие проекты

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник заявил, что белорусской стороной завершается выборка средств транша России под импортозамещающие проекты в промышленной сфере, есть интерес к новому этапу сотрудничества.
"Мы сегодня завершаем выборку средств в рамках первого транша, который был нами получен. Те 27 проектов, которые мы реализуем, уже находятся в высокой степени готовности. Безусловно, когда этот этап будет завершен, мы будем с Российской Федерацией обсуждать формат следующего этапа, куда нам двигаться дальше. Такая заинтересованность двух сторон, безусловно, есть", - приводит слова Рогожника агентство Белта.
Он также прокомментировал состояние торговли между двумя странами. "По итогам текущего периода надо отметить, что мы не упали в объемах экспорта в Российскую Федерацию. Есть определенные проблемы в области машиностроительной продукции по экспорту. Но это вызвано достаточно объективными причинами. Это падение происходит и на российских предприятиях в области грузового, пассажирского транспорта, в области кормозаготовки", - сказал посол.
Вместе с тем он заверил, что при посещении российских регионов, где он часто бывает, появляются и новые заказы на поставку той или иной техники. "Здесь самое главное - не сидеть на месте, а двигаться больше", - подчеркнул Рогожник.
Кроме того, по его словам, активно развивается сотрудничество в строительной отрасли. Дипломат пояснил, что речь идет о реализации проектов с участием Белоруссии прежде всего в соседних российских регионах, в частности, строительстве школ, дошкольных учреждений, роддомов, поликлиник - социальных объектов, которые включены в перечень реализуемых в Российской Федерации национальных проектов.
"И так по каждому направлению. Это и нефтехимический комплекс. Это все, что касается экологического аспекта. Мы готовы к поставке мусороперерабатывающих заводов, систем очистки воды. Тут спектр очень большой. И сейчас с Минпромторгом России мы уже согласовали перечни, по которым будем друг друга дополнять. Это все - начиная от авиационной и заканчивая обрабатывающей промышленностью и изготовлением оборудования", - рассказал посол.
Ранее в пресс-службе министерства промышленности Белоруссии сообщали РИА Новости, что Белоруссия и Россия ведут совместную работу по реализации 27 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиций более 167 миллиардов российских рублей, при этом идет проработка новых перспективных проектов.
В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны обсуждают открытие еще одной кредитной линии для реализации новых проектов.
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения
18:25
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯМОСКВАМИНСКМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала