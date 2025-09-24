https://1prime.ru/20250924/belorussiya-862730646.html

Минск завершает выборку средств транша Москвы под импортозамещающие проекты

Минск завершает выборку средств транша Москвы под импортозамещающие проекты

МИНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник заявил, что белорусской стороной завершается выборка средств транша России под импортозамещающие проекты в промышленной сфере, есть интерес к новому этапу сотрудничества. "Мы сегодня завершаем выборку средств в рамках первого транша, который был нами получен. Те 27 проектов, которые мы реализуем, уже находятся в высокой степени готовности. Безусловно, когда этот этап будет завершен, мы будем с Российской Федерацией обсуждать формат следующего этапа, куда нам двигаться дальше. Такая заинтересованность двух сторон, безусловно, есть", - приводит слова Рогожника агентство Белта. Он также прокомментировал состояние торговли между двумя странами. "По итогам текущего периода надо отметить, что мы не упали в объемах экспорта в Российскую Федерацию. Есть определенные проблемы в области машиностроительной продукции по экспорту. Но это вызвано достаточно объективными причинами. Это падение происходит и на российских предприятиях в области грузового, пассажирского транспорта, в области кормозаготовки", - сказал посол. Вместе с тем он заверил, что при посещении российских регионов, где он часто бывает, появляются и новые заказы на поставку той или иной техники. "Здесь самое главное - не сидеть на месте, а двигаться больше", - подчеркнул Рогожник. Кроме того, по его словам, активно развивается сотрудничество в строительной отрасли. Дипломат пояснил, что речь идет о реализации проектов с участием Белоруссии прежде всего в соседних российских регионах, в частности, строительстве школ, дошкольных учреждений, роддомов, поликлиник - социальных объектов, которые включены в перечень реализуемых в Российской Федерации национальных проектов. "И так по каждому направлению. Это и нефтехимический комплекс. Это все, что касается экологического аспекта. Мы готовы к поставке мусороперерабатывающих заводов, систем очистки воды. Тут спектр очень большой. И сейчас с Минпромторгом России мы уже согласовали перечни, по которым будем друг друга дополнять. Это все - начиная от авиационной и заканчивая обрабатывающей промышленностью и изготовлением оборудования", - рассказал посол. Ранее в пресс-службе министерства промышленности Белоруссии сообщали РИА Новости, что Белоруссия и Россия ведут совместную работу по реализации 27 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиций более 167 миллиардов российских рублей, при этом идет проработка новых перспективных проектов. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны обсуждают открытие еще одной кредитной линии для реализации новых проектов.

