В Белоруссии объявили конкурс на новый графический знак белорусского рубля - 24.09.2025
В Белоруссии объявили конкурс на новый графический знак белорусского рубля
МИНСК, 24 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля, сообщила пресс-служба регулятора. "Национальный банк объявляет конкурс на новый графический знак белорусского рубля. Цель конкурса – создать оригинальный и узнаваемый символ официальной денежной единицы Республики Беларусь", - говорится в сообщении. За победу в конкурсе предусмотрена награда в размере 3 тысяч белорусских рублей (примерно 82,5 тысячи российских рублей). Участие в конкурсе могут принять граждане республики, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Белоруссии. Каждый участник как индивидуально, так и в составе коллектива авторов может представить на конкурс несколько работ. Для участия в конкурсе все желающие должны не позднее 7 ноября прислать заявку на участие, свою конкурсную работу, а также ее краткое описание с авторской трактовкой смысла и содержания - идея, цель и обозначение элементов, сообщил Нацбанк. Конкурсная комиссия оценит представленные работы и выберет среди них не более пяти лучших. Отобранные конкурсные работы будут размещены на официальном сайте Национального банка для проведения открытого общественного онлайн-голосования. Голосование пройдет с 17 по 28 ноября включительно. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 31 декабря, уточняется в сообщении.
20:45 24.09.2025
 
В Белоруссии объявили конкурс на новый графический знак белорусского рубля

Нацбанк Белоруссии объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля

© flickr.com / ermakovФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Флаг Белоруссии. Архивное фото
© flickr.com / ermakov
МИНСК, 24 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля, сообщила пресс-служба регулятора.
"Национальный банк объявляет конкурс на новый графический знак белорусского рубля. Цель конкурса – создать оригинальный и узнаваемый символ официальной денежной единицы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
За победу в конкурсе предусмотрена награда в размере 3 тысяч белорусских рублей (примерно 82,5 тысячи российских рублей). Участие в конкурсе могут принять граждане республики, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Белоруссии. Каждый участник как индивидуально, так и в составе коллектива авторов может представить на конкурс несколько работ.
Для участия в конкурсе все желающие должны не позднее 7 ноября прислать заявку на участие, свою конкурсную работу, а также ее краткое описание с авторской трактовкой смысла и содержания - идея, цель и обозначение элементов, сообщил Нацбанк.
Конкурсная комиссия оценит представленные работы и выберет среди них не более пяти лучших. Отобранные конкурсные работы будут размещены на официальном сайте Национального банка для проведения открытого общественного онлайн-голосования. Голосование пройдет с 17 по 28 ноября включительно. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 31 декабря, уточняется в сообщении.
Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей
Вчера, 23:42
 
