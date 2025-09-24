https://1prime.ru/20250924/benzin-862732012.html

Бензин за неделю подорожал на 39 копеек

Бензин за неделю подорожал на 39 копеек - 24.09.2025, ПРАЙМ

Бензин за неделю подорожал на 39 копеек

Средняя розничная цена бензина в России с 15 по 22 сентября выросла на 0,62%, или на 39 копеек - до 63,28 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,45%,... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T19:06+0300

2025-09-24T19:06+0300

2025-09-24T19:06+0300

экономика

россия

москва

санкт-петербург

рф

павел сорокин

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/76347/02/763470254_0:236:4593:2819_1920x0_80_0_0_2d80aaca43e2cc9ecd42488f7c880955.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 15 по 22 сентября выросла на 0,62%, или на 39 копеек - до 63,28 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,45%, или на 32 копейки - до 72,2 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,45%, или на 28 копеек - до 62,89 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,21%, или на 15 копеек, до 71,88 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,7% - до 60,05 рубля за литр, Аи-95 - на 0,57%, до 65,44 рубля, Аи-98 - на 0,15%, до 85,33 рубля. Общая инфляция в стране с 16 по 22 сентября составила 0,08%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 82 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Тульской (+2,6%) и Кировской (+2,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2% и 0,6% соответственно. В августе биржевая цена бензина обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Уже к концу месяца стоимость Аи-95 отступила от максимумов, а марка Аи-92 в сентябре продолжила рекордный рост. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. Параллельно с этим ряд регионов РФ пожаловались на перебои с поставками топлива. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя ситуацию на топливном рынке, заявил, что российский рынок будет полностью обеспечен необходимыми объемами топлива, для этого власти готовы принять любые меры - в том числе дополнительные ограничения на экспорт. Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил РИА Новости во вторник источник в отрасли. Запрет на вывоз бензина за рубеж до конца сентября распространяется на всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

https://1prime.ru/20250924/benzin-862710227.html

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, санкт-петербург, рф, павел сорокин, росстат