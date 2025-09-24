Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ес, нато, европа, рф, мировая экономика
ЕС, НАТО, ЕВРОПА, РФ, Мировая экономика
08:41 24.09.2025 (обновлено: 08:46 24.09.2025)
 
Еврокомиссар по обороне признал неспособность ЕС обнаруживать БПЛА

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс признал, что у ЕС недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников.
"Нам нужно понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников", - заявил Кубилюс, чьи слова приводит портал Euractiv.
Как пишет издание, по словам еврокомиссара, ЕС может значительно улучшить свои возможности по обнаружению беспилотников в течение года, но потребуется гораздо больше времени, чтобы создать "полноценную сеть" ("стену от дронов" - ред.) на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели.
По словам Кубилюса, полноценную систему обнаружения беспилотников в ЕС можно создать довольно быстро: "где-то за год".
В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой стены от дронов вдоль восточной границы Европейского союза. В публикации отмечалось, что на видеоконференцию не были приглашены представители Словакии и Венгрии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России
06:48
 
ЕСНАТОЕВРОПАРФМировая экономика
 
 
