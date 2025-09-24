Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе

https://1prime.ru/20250924/birzha-862734821.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,29% - до 9 250,43 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,57% - до 7 827,45 пункта, немецкий DAX вырос на 0,23% - до 23 666,81 пункта. В среду была опубликована немецкая макростатистика. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в сентябре снизился до 87,7 пункта с пересмотренного уровня августа в 88,9 пункта, в то время как аналитики ждали рост показателя. Кроме того, в четверг исследовательская компания GfK обнародует данные о доверии потребителей к немецкой экономике. Ожидается, что соответствующий индекс по состоянию на октябрь вырос до минус 23,3 пункта с минус 23,6 пункта месяцем ранее. Рынки также оценивали комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которые указывают на более осторожный подход регулятора к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

