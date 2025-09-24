Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе - 24.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе - 24.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T19:54+0300
2025-09-24T19:54+0300
экономика
рынок
индексы
европа
сша
джером пауэлл
dax
ifo
gfk
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,29% - до 9 250,43 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,57% - до 7 827,45 пункта, немецкий DAX вырос на 0,23% - до 23 666,81 пункта. В среду была опубликована немецкая макростатистика. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в сентябре снизился до 87,7 пункта с пересмотренного уровня августа в 88,9 пункта, в то время как аналитики ждали рост показателя. Кроме того, в четверг исследовательская компания GfK обнародует данные о доверии потребителей к немецкой экономике. Ожидается, что соответствующий индекс по состоянию на октябрь вырос до минус 23,3 пункта с минус 23,6 пункта месяцем ранее. Рынки также оценивали комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которые указывают на более осторожный подход регулятора к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20250924/ssha-862729919.html
европа
сша
рынок, индексы, европа, сша, джером пауэлл, dax, ifo, gfk
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, США, Джером Пауэлл, DAX, IFO, Gfk
19:54 24.09.2025
 
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе

Фондовые индексы Европы в основном выросли в среду

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,29% - до 9 250,43 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,57% - до 7 827,45 пункта, немецкий DAX вырос на 0,23% - до 23 666,81 пункта.
В среду была опубликована немецкая макростатистика. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в сентябре снизился до 87,7 пункта с пересмотренного уровня августа в 88,9 пункта, в то время как аналитики ждали рост показателя.
Кроме того, в четверг исследовательская компания GfK обнародует данные о доверии потребителей к немецкой экономике. Ожидается, что соответствующий индекс по состоянию на октябрь вырос до минус 23,3 пункта с минус 23,6 пункта месяцем ранее.
Рынки также оценивали комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которые указывают на более осторожный подход регулятора к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.
ЭкономикаРынокИндексыЕВРОПАСШАДжером ПауэллDAXIFOGfk
 
 
