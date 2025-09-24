Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ставки растут: золоту лучше предпочесть другой металл - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/birzhi-862700864.html
Ставки растут: золоту лучше предпочесть другой металл
Ставки растут: золоту лучше предпочесть другой металл - 24.09.2025, ПРАЙМ
Ставки растут: золоту лучше предпочесть другой металл
На прошлой неделе ФРС США начала цикл снижения ставки, понизив ее на 25 б.п., до диапазона 4,00-4,25%. В ФРС ожидают, что ставка будет понижена еще 2 раза в... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:55+0300
2025-09-24T10:55+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
сша
китай
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862700864.jpg?1758700512
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На прошлой неделе ФРС США начала цикл снижения ставки, понизив ее на 25 б.п., до диапазона 4,00-4,25%. В ФРС ожидают, что ставка будет понижена еще 2 раза в этом году и один раз в следующем году. Однако рынок ждет, что со сменой руководства ФРС в следующем году ставка может быть снижена три раза. &nbsp; Американская экономика находится сейчас в уникальной ситуации - на фоне роста, темпы которого составляют 2,5-3,0% годовых, она получает как монетарное, так и бюджетное стимулирование. Ранее в этом году был принят "большой красивый" бюджетный план Д. Трампа, который увеличил государственные расходы. Это создает очень мягкие финансовые условия в экономике и провоцирует в США рост аппетитов к риску, который сказывается на всех ключевых рынках. &nbsp; Поэтому мы наблюдаем, как каждый день показывает новые исторические максимумы индекс S&amp;P, растут в цене криптовалюты, драгоценные металлы, ослабляется курс доллара к мировым валютам. Ралли на рисковых активах является общим явлением, даже несмотря на то, что эти активы явно перегреты. Мы ожидаем, что это ралли продолжится еще несколько месяцев. В частности, индекс S&amp;P может достичь отметки 7000 до конца года, золото - $4000 за тр. унц., серебро $50. Доллар может упасть к евро до 1,23. &nbsp; Однако мы предпочитаем из всех активов именно серебро, поскольку кроме влияния факторов общего характера этот металл имеет отраслевые причины для опережающего роста. Рынок серебра находится в сильном дефиците из-за резкого роста производства солнечных панелей в Китае, его запасы будут исчерпаны в ближайшие 3 года. Поэтому считаем, что серебро не является перегретым активом. Мы ждем, что цена серебра продолжит рост и достигнет отметки $60 в следующем году. При этом уверенности в том, что цена золота сможет долгосрочно удерживаться на уровне $4000, у нас нет.Автор - инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев
https://1prime.ru/20250924/sberezhenie-862656046.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Алексей Михеев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860564187_0:104:640:744_100x100_80_0_0_1f018510aa7055e1804b46f5c4427206.jpg
Алексей Михеев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860564187_0:104:640:744_100x100_80_0_0_1f018510aa7055e1804b46f5c4427206.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, сша, китай, мосбиржа
Мнения аналитиков, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Мосбиржа
10:55 24.09.2025
 
Ставки растут: золоту лучше предпочесть другой металл

Инвестстратег Михеев: серебро продолжит дорожать, в отличие от золота

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев
Алексей Михеев
Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
Все материалы
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На прошлой неделе ФРС США начала цикл снижения ставки, понизив ее на 25 б.п., до диапазона 4,00-4,25%. В ФРС ожидают, что ставка будет понижена еще 2 раза в этом году и один раз в следующем году. Однако рынок ждет, что со сменой руководства ФРС в следующем году ставка может быть снижена три раза.  
Американская экономика находится сейчас в уникальной ситуации - на фоне роста, темпы которого составляют 2,5-3,0% годовых, она получает как монетарное, так и бюджетное стимулирование. Ранее в этом году был принят "большой красивый" бюджетный план Д. Трампа, который увеличил государственные расходы. Это создает очень мягкие финансовые условия в экономике и провоцирует в США рост аппетитов к риску, который сказывается на всех ключевых рынках.  
Лучше доллара. В России появился новый инструмент сбережения
05:05
Поэтому мы наблюдаем, как каждый день показывает новые исторические максимумы индекс S&P, растут в цене криптовалюты, драгоценные металлы, ослабляется курс доллара к мировым валютам. Ралли на рисковых активах является общим явлением, даже несмотря на то, что эти активы явно перегреты. Мы ожидаем, что это ралли продолжится еще несколько месяцев.
В частности, индекс S&P может достичь отметки 7000 до конца года, золото - $4000 за тр. унц., серебро $50. Доллар может упасть к евро до 1,23.   Однако мы предпочитаем из всех активов именно серебро, поскольку кроме влияния факторов общего характера этот металл имеет отраслевые причины для опережающего роста. Рынок серебра находится в сильном дефиците из-за резкого роста производства солнечных панелей в Китае, его запасы будут исчерпаны в ближайшие 3 года. Поэтому считаем, что серебро не является перегретым активом.
Мы ждем, что цена серебра продолжит рост и достигнет отметки $60 в следующем году. При этом уверенности в том, что цена золота сможет долгосрочно удерживаться на уровне $4000, у нас нет.
Автор - инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМировая экономикаСШАКИТАЙМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала