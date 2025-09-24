https://1prime.ru/20250924/birzhi-862700864.html

Ставки растут: золоту лучше предпочесть другой металл

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На прошлой неделе ФРС США начала цикл снижения ставки, понизив ее на 25 б.п., до диапазона 4,00-4,25%. В ФРС ожидают, что ставка будет понижена еще 2 раза в этом году и один раз в следующем году. Однако рынок ждет, что со сменой руководства ФРС в следующем году ставка может быть снижена три раза. Американская экономика находится сейчас в уникальной ситуации - на фоне роста, темпы которого составляют 2,5-3,0% годовых, она получает как монетарное, так и бюджетное стимулирование. Ранее в этом году был принят "большой красивый" бюджетный план Д. Трампа, который увеличил государственные расходы. Это создает очень мягкие финансовые условия в экономике и провоцирует в США рост аппетитов к риску, который сказывается на всех ключевых рынках. Поэтому мы наблюдаем, как каждый день показывает новые исторические максимумы индекс S&P, растут в цене криптовалюты, драгоценные металлы, ослабляется курс доллара к мировым валютам. Ралли на рисковых активах является общим явлением, даже несмотря на то, что эти активы явно перегреты. Мы ожидаем, что это ралли продолжится еще несколько месяцев. В частности, индекс S&P может достичь отметки 7000 до конца года, золото - $4000 за тр. унц., серебро $50. Доллар может упасть к евро до 1,23. Однако мы предпочитаем из всех активов именно серебро, поскольку кроме влияния факторов общего характера этот металл имеет отраслевые причины для опережающего роста. Рынок серебра находится в сильном дефиците из-за резкого роста производства солнечных панелей в Китае, его запасы будут исчерпаны в ближайшие 3 года. Поэтому считаем, что серебро не является перегретым активом. Мы ждем, что цена серебра продолжит рост и достигнет отметки $60 в следующем году. При этом уверенности в том, что цена золота сможет долгосрочно удерживаться на уровне $4000, у нас нет.Автор - инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев

