Минфин предложил пересмотреть налогообложение букмекеров

Минфин предложил пересмотреть налогообложение букмекеров

2025-09-24T09:59+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и в 25% - на прибыль букмекерских контор, сообщает министерство. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета.В рамках пакета Минфин предложил ряд поправок в Налоговый кодекс, включая изменение системы налогообложения букмекеров."Введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор. Введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор", – говорится в сообщении."Данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу", - поясняет министерство.Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. Принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы дохода, полученного налогоплательщиком дохода.

