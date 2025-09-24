Мишустин рассказал, на чем основан проект бюджета России

https://1prime.ru/20250924/byudzhet-862719172.html

экономика

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета России основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. "Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. -0-

