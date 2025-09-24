Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы - 24.09.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы, говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. "Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов одобрен на заседании правительства", - говорится в сообщении. В правительстве также подчеркнули, что ключевыми приоритетами бюджета является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, достижение национальных целей.
рф, правительство, бюджет
Экономика, РФ, правительство, бюджет
16:02 24.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы, говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
"Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов одобрен на заседании правительства", - говорится в сообщении.
В правительстве также подчеркнули, что ключевыми приоритетами бюджета является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, достижение национальных целей.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала