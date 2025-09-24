https://1prime.ru/20250924/byudzhet-862722017.html
Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы, говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. "Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов одобрен на заседании правительства", - говорится в сообщении. В правительстве также подчеркнули, что ключевыми приоритетами бюджета является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, достижение национальных целей.
