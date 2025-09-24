https://1prime.ru/20250924/dollar-862691473.html

Доллар укрепляется к другим мировым валютам в среду утром

экономика

рынок

торги

доллар

сша

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене, в среду утром после недавних заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1802 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1815 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 147,86 иены с уровня прошлого закрытия в 147,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,11% - до 97,34 пункта. Аналитики анализируют выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла во вторник, в котором содержались дополнительные сведения относительного дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора. "Недавние заявления Пауэлла подчеркнули осторожный подход регулятора. Пауэлл признал отсутствие безрисковых вариантов политики, предупредив при этом, что ее преждевременное смягчение может ускорить инфляцию, в то время как денежно-кредитное ограничение может нанести ущерб перспективам развития рынка труда", - цитирует Рейтер мнение старшего корпоративного форекс-дилера Convera Джеймса Найветона (James Kniveton). На ослабление иены могли также повлиять вышедшие в среду данные по экономике Японии. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) страны, согласно предварительным данным, снизился до 51,1 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 52,2 пункта.

