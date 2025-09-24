https://1prime.ru/20250924/dollar-862719882.html

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля, на 2026-2028 годы его динамика также уточнена в пользу более крепкого рубля, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Курс рубля у нас с общим трендом на ослабление все-таки будет крепче, чем мы закладывали в апреле", - сказал представитель министерства. В частности, по его словам, в 2025 году курс доллара составит 86,1 рубля, в 2026 году - 92,2 рубля, в 2027 и 2028 годах - 95,8 и 100,1 рубля соответственно. Весной министерство прогнозировало курс доллара в 2025 году в среднем на уровне 94,3 рубля; в 2026 году - 100,2 рубля, в 2027 и 2028 годах - 103,5 и 106 рублей за доллар соответственно. "Мы с середины года видим некоторое ослабление рубля, мы думаем, что эта тенденция продолжится. Это связано в том числе с общим замедлением спроса, а также безусловным фактором является траектория денежно-кредитной политики, то есть она тоже напрямую влияет на курс. Поэтому да, (видим - ред.) общий тренд на ослабление рубля постепенное. Колебания вокруг этого тренда возможны, но, надеюсь, что они будут не очень велики", - добавил представитель Минэкономразвития. "При этом тренд на укрепление, что (курс рубля - ред.) дальше пойдет, условно говоря, от 80 к 70, к 60 (рублей за доллар - ред.) и далее - нам представляется маловероятным на данный момент", - также указал он.

