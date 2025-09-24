Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам в среду вечером - 24.09.2025
Доллар дорожает к мировым валютам в среду вечером
Экономика, доллар, Рынок
17:22 24.09.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам в среду вечером

Стоимость доллара к мировым валютам растет в среду вечером после выхода данных по США

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1736 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1815 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,73 иены с уровня прошлого закрытия в 147,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,66% - до 97,87 пункта.
Продажи новых домов в США в августе подскочили сразу на 20,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля - до 800 тысяч. Аналитики при этом ждали небольшого снижения показателя с первоначального значения.
Влияние на динамику американской валюты продолжают оказывать комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которые указывают на более осторожный подход регулятора к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.
На этой неделе трейдеры также будут оценивать американскую макростатистику. В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США за второй квартал. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%.
В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.
