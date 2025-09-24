https://1prime.ru/20250924/drony-862705948.html
Польша и Украина договорились о сотрудничестве в области дронов
Польша и Украина договорились о сотрудничестве в области дронов - 24.09.2025, ПРАЙМ
Польша и Украина договорились о сотрудничестве в области дронов
Польша и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области использования дронов, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T12:50+0300
2025-09-24T12:50+0300
2025-09-24T12:50+0300
россия
польша
украина
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Польша и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области использования дронов, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны. "Подписано важнейшее соглашение – об обмене возможностями и умениями в области использования дронов и антидроновых систем", - сказал Косиняк-Камыш. Он пояснил, что польские военные интересуются украинским опытом использования дронов в боевых условиях. "Украина сегодня лучше всего развита в части дроновых и антидроновых систем, она самый лучший боевой опыт. Мы хотим пользоваться и будем пользоваться этим опытом", - сказал министр.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862702121.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, украина, дроны
РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, дроны
Польша и Украина договорились о сотрудничестве в области дронов
Польша и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области использования дронов
ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Польша и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области использования дронов, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны.
"Подписано важнейшее соглашение – об обмене возможностями и умениями в области использования дронов и антидроновых систем", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что польские военные интересуются украинским опытом использования дронов в боевых условиях.
"Украина сегодня лучше всего развита в части дроновых и антидроновых систем, она самый лучший боевой опыт. Мы хотим пользоваться и будем пользоваться этим опытом", - сказал министр.
Песков рассказал, что повлияло на оценку Трампа ситуации на Украине