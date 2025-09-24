Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша и Украина договорились о сотрудничестве в области дронов - 24.09.2025
Польша и Украина договорились о сотрудничестве в области дронов
ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Польша и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области использования дронов, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны. "Подписано важнейшее соглашение – об обмене возможностями и умениями в области использования дронов и антидроновых систем", - сказал Косиняк-Камыш. Он пояснил, что польские военные интересуются украинским опытом использования дронов в боевых условиях. "Украина сегодня лучше всего развита в части дроновых и антидроновых систем, она самый лучший боевой опыт. Мы хотим пользоваться и будем пользоваться этим опытом", - сказал министр.
ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Польша и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области использования дронов, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны.
"Подписано важнейшее соглашение – об обмене возможностями и умениями в области использования дронов и антидроновых систем", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что польские военные интересуются украинским опытом использования дронов в боевых условиях.
"Украина сегодня лучше всего развита в части дроновых и антидроновых систем, она самый лучший боевой опыт. Мы хотим пользоваться и будем пользоваться этим опытом", - сказал министр.
