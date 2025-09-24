https://1prime.ru/20250924/drony-862705948.html

Польша и Украина договорились о сотрудничестве в области дронов

2025-09-24T12:50+0300

россия

польша

украина

дроны

ВАРШАВА, 24 сен – ПРАЙМ. Польша и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области использования дронов, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны. "Подписано важнейшее соглашение – об обмене возможностями и умениями в области использования дронов и антидроновых систем", - сказал Косиняк-Камыш. Он пояснил, что польские военные интересуются украинским опытом использования дронов в боевых условиях. "Украина сегодня лучше всего развита в части дроновых и антидроновых систем, она самый лучший боевой опыт. Мы хотим пользоваться и будем пользоваться этим опытом", - сказал министр.

польша

украина

россия, польша, украина, дроны