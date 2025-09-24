https://1prime.ru/20250924/dubay-862742845.html

В Дубае воздушное такси сможет быстро доставлять пассажиров до аэропорта

ДУБАЙ, 24 сен - ПРАЙМ. Аэротакси в скором времени сможет доставлять пассажиров за пять минут до аэропорта в Дубае, сообщил РИА Новости представитель перевозчика - компании Joby - Адам Кребс. В Дубае ведутся испытания воздушного такси американской компании Joby Aviation. Как ранее заявил РИА Новости директор департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая (RTA) Халед Аль Авади, воздушные такси в Дубае будут запущены к первому кварталу 2026 года. "Это как Uber, то есть вы сможете вызвать такси с помощью приложения. При этом услуги аэротакси будут намного дешевле, чем услуги обычных вертолетов, и они будут генерировать в разы меньше шума. Поэтому наиболее вероятно, что жители Дубая будут делать выбор в пользу этих транспортных средств", - сказал Кребс. Кроме того, в Дубае ведется строительство нескольких "вертипортов" для такси, один из которых будет расположен поблизости от аэропорта Дубая. "Дубай стал городом с большим количеством транспорта. Тем не менее, такие новые транспортные решения позволят экономить время и обходить пробки - например, можно будет добраться из аэропорта до острова Palm Jumeirah всего за пять минут. Это открывает новые возможности", - отметил он на полях Всемирного конгресса по беспилотному транспорту в Дубае. Мероприятие объединило более 85 спикеров, 50 экспонентов и свыше 52 воркшопов, посвящённых исследованиям в области беспилотных технологий, транспорта будущего и интегрированной мобильности.

