Песков назвал текущие цели российской экономики - 24.09.2025
Песков назвал текущие цели российской экономики
Песков назвал текущие цели российской экономики - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков назвал текущие цели российской экономики
Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-09-24T13:01+0300
2025-09-24T13:01+0300
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию", - сказал он журналистам. -0-
https://1prime.ru/20250924/peskov-862704195.html
россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
13:01 24.09.2025
 
Песков назвал текущие цели российской экономики

Песков: экономика РФ работает для обеспечения потребности вооруженных сил страны

Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию", - сказал он журналистам. -0-
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков прокомментировал действия российских войск в зоне СВО
11:48
 
Экономика РОССИЯ Дмитрий Песков
 
 
