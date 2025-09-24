https://1prime.ru/20250924/ekonomika-862706816.html
Песков назвал текущие цели российской экономики
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию", - сказал он журналистам. -0-
"Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию", - сказал он журналистам. -0-
