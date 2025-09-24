Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПАРИЖ, 24 сен - ПРАЙМ. Экспорт французских вин и крепких спиртных напитков снижается второй год подряд, в 2024 году этот показатель составил 16,5 миллиарда евро, говорится в отчете опубликованном в среду на сайте таможенной службы Франции. "Экспорт вин и спиртных напитков сокращается второй год подряд после исторического пика в 2022 году, когда объём экспорта достиг 18,2 миллиарда евро. Основным рынком сбыта вин и крепких спиртных напитков для Франции являются США, на которые приходится почти четверть экспорта, а на коньяк приходится даже 36%", - сказано в документе. Отмечается, что с конца 2024 года сектор сталкивается с трудностями, в частности из-за политики протекционизма, проводимой двумя главными импортерами французского алкоголя - США и Китаем. Ранее Вашингтон повысил пошлины на импорт спиртных напитков из ЕС до 15%, а Китай ввел антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди. Спиртные напитки остаются одним из главных экспортируемых товаров Франции, которая больше всех в Евросоюзе зависит от торговли алкоголем со странами за пределами блока, сказано в документе.
23:01 24.09.2025
 
Экспорт французских вин снижается второй год подряд

Экспорт французских вин и крепких спиртных напитков снижается второй год подряд

ПАРИЖ, 24 сен - ПРАЙМ. Экспорт французских вин и крепких спиртных напитков снижается второй год подряд, в 2024 году этот показатель составил 16,5 миллиарда евро, говорится в отчете опубликованном в среду на сайте таможенной службы Франции.
"Экспорт вин и спиртных напитков сокращается второй год подряд после исторического пика в 2022 году, когда объём экспорта достиг 18,2 миллиарда евро. Основным рынком сбыта вин и крепких спиртных напитков для Франции являются США, на которые приходится почти четверть экспорта, а на коньяк приходится даже 36%", - сказано в документе.
Отмечается, что с конца 2024 года сектор сталкивается с трудностями, в частности из-за политики протекционизма, проводимой двумя главными импортерами французского алкоголя - США и Китаем. Ранее Вашингтон повысил пошлины на импорт спиртных напитков из ЕС до 15%, а Китай ввел антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди.
Спиртные напитки остаются одним из главных экспортируемых товаров Франции, которая больше всех в Евросоюзе зависит от торговли алкоголем со странами за пределами блока, сказано в документе.
Заголовок открываемого материала