https://1prime.ru/20250924/eksport-862743449.html

Экспорт французских вин снижается второй год подряд

Экспорт французских вин снижается второй год подряд - 24.09.2025, ПРАЙМ

Экспорт французских вин снижается второй год подряд

Экспорт французских вин и крепких спиртных напитков снижается второй год подряд, в 2024 году этот показатель составил 16,5 миллиарда евро, говорится в отчете... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T23:01+0300

2025-09-24T23:01+0300

2025-09-24T23:01+0300

бизнес

мировая экономика

франция

сша

китай

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859698144_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f27c12d1d9e6cae2717c013fe8790cd.jpg

ПАРИЖ, 24 сен - ПРАЙМ. Экспорт французских вин и крепких спиртных напитков снижается второй год подряд, в 2024 году этот показатель составил 16,5 миллиарда евро, говорится в отчете опубликованном в среду на сайте таможенной службы Франции. "Экспорт вин и спиртных напитков сокращается второй год подряд после исторического пика в 2022 году, когда объём экспорта достиг 18,2 миллиарда евро. Основным рынком сбыта вин и крепких спиртных напитков для Франции являются США, на которые приходится почти четверть экспорта, а на коньяк приходится даже 36%", - сказано в документе. Отмечается, что с конца 2024 года сектор сталкивается с трудностями, в частности из-за политики протекционизма, проводимой двумя главными импортерами французского алкоголя - США и Китаем. Ранее Вашингтон повысил пошлины на импорт спиртных напитков из ЕС до 15%, а Китай ввел антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди. Спиртные напитки остаются одним из главных экспортируемых товаров Франции, которая больше всех в Евросоюзе зависит от торговли алкоголем со странами за пределами блока, сказано в документе.

https://1prime.ru/20250924/gruzija-862687833.html

франция

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, франция, сша, китай, ес