Выработка электроэнергии в России в августе снизилась на 1,4 процента

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в августе снизилась на 1,4% по сравнению с июлем и на 1% по отношению к августу 2024 года - до 90,4 миллиарда кВт.ч; в январе-августе - снизилась на 1,9% в годовом выражении, до 782 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-августе снизили выработку электроэнергии на 0,7% в годовом выражении – до 503 миллиардов кВт.ч. В августе выработка ТЭС снизилась на 1,4% в годовом выражении и увеличилась на 1,9% в месячном – до 54,6 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за восемь месяцев произвели 133 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 9,7% меньше, чем год назад. В августе выработка ГЭС составила 16,8 миллиарда кВт.ч, снизившись на 6,6% в годовом выражении и на 7,2% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-августе увеличилась на 2,2% - до 142 миллиардов кВт.ч. При этом в августе она выросла на 5,8% в годовом выражении и снизилась на 4,9% в месячном - до 18,4 миллиарда кВт.ч.

