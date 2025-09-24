Евро дешевеет к доллару в среду днем

https://1prime.ru/20250924/evro-862703374.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду днем уменьшается после публикации статистики из Германии, рынки ждут данные из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,1769 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1815 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,19 иены с уровня прошлого закрытия в 147,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,38% - до 97,6 пункта. Ранее в среду институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии неожиданно снизился в сентябре - до 87,7 пункта с пересмотренного уровня августа в 88,9 пункта; аналитики ожидали роста показателя до 89,3 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 89 пунктов. Позднее в среду будут опубликованы данные о продажах новых домов в США. Аналитики прогнозируют, что показатель сократился в августе до 650 тысяч с 652 тысяч месяцем ранее. А в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США прошлого квартала. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%.
