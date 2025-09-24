https://1prime.ru/20250924/evropa-862709280.html
Фондовые индексы Европы снижаются в среду днем
2025-09-24T13:56+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после публикации исследовательским институтом IFO индекса делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.43 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,12%, до 9 212,7 пункта, французский CAC 40 - на 0,37%, до 7 842,8 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 23 587,5 пункта. Ранее в среду исследовательский институт IFO опубликовал текущую оценку индекса делового климата в Германии. Так, показатель в сентябре снизился до 87,7 пункта с пересмотренного уровня августа в 88,9 пункта, аналитики, напротив, ожидали роста значения до 89,3 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии уменьшился до 89,7 пункта с пересмотренного показателя августа в 91,4 пункта, хотя прогнозировался рост его значения. Снижение индекса ожиданий от IFO действует пробуждающе в то время, как экономические реформы проводятся очень медленно, приводит агентство Рейтер комментарии экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia).
европа
Новости
ru-RU
рынок, торги, индексы, европа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после публикации исследовательским институтом IFO индекса делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.43 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,12%, до 9 212,7 пункта, французский CAC 40 - на 0,37%, до 7 842,8 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 23 587,5 пункта.
Ранее в среду исследовательский институт IFO опубликовал текущую оценку индекса делового климата в Германии. Так, показатель в сентябре снизился до 87,7 пункта с пересмотренного уровня августа в 88,9 пункта, аналитики, напротив, ожидали роста значения до 89,3 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии уменьшился до 89,7 пункта с пересмотренного показателя августа в 91,4 пункта, хотя прогнозировался рост его значения.
Снижение индекса ожиданий от IFO действует пробуждающе в то время, как экономические реформы проводятся очень медленно, приводит агентство Рейтер комментарии экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia).
