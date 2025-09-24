https://1prime.ru/20250924/evrosoyuz-862689624.html

"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России

"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России - 24.09.2025, ПРАЙМ

"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России

Евросоюзу в конечном счете придётся восстанавливать нормальные отношения с Россией, написал ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T06:48+0300

2025-09-24T06:48+0300

2025-09-24T06:48+0300

политика

евросоюз

ес

ек

россия

запад

венгрия

будапешт

петер сийярто

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Евросоюзу в конечном счете придётся восстанавливать нормальные отношения с Россией, написал ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х. "Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — подчеркнул он.По словам Макдональда, глава Еврокомиссии, невзирая на публичные заявления, в полной мере осознает необходимость восстановления нормальных отношений с Россией. Ведь Евросоюз сталкивается с нехваткой ресурсов и не сможет постоянно полагаться на ветряную энергию и американский сжиженный природный газ, отметил журналист. Ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы использовать все возможные средства, чтобы Брюссель не лишил их доступа к российским энергоресурсам. Поставки нефти и газа из этого направления являются критически важными для обеспечения энергоснабжения, подчеркивал он. Москва расценивала отказ Запада от российских углеводородов как серьезную ошибку, поскольку это ведет к возникновению новой зависимости, усугубляемой более высокими ценами. При этом отказавшиеся от прямых закупок государства страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенным ценам.

https://1prime.ru/20250922/spg-862615622.html

запад

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евросоюз, ес, ек, россия, запад, венгрия, будапешт, петер сийярто, мировая экономика