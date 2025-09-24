Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/evrosoyuz-862689624.html
"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России
"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России
Евросоюзу в конечном счете придётся восстанавливать нормальные отношения с Россией, написал ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T06:48+0300
2025-09-24T06:48+0300
политика
евросоюз
ес
ек
россия
запад
венгрия
будапешт
петер сийярто
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Евросоюзу в конечном счете придётся восстанавливать нормальные отношения с Россией, написал ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х. "Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — подчеркнул он.По словам Макдональда, глава Еврокомиссии, невзирая на публичные заявления, в полной мере осознает необходимость восстановления нормальных отношений с Россией. Ведь Евросоюз сталкивается с нехваткой ресурсов и не сможет постоянно полагаться на ветряную энергию и американский сжиженный природный газ, отметил журналист. Ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы использовать все возможные средства, чтобы Брюссель не лишил их доступа к российским энергоресурсам. Поставки нефти и газа из этого направления являются критически важными для обеспечения энергоснабжения, подчеркивал он. Москва расценивала отказ Запада от российских углеводородов как серьезную ошибку, поскольку это ведет к возникновению новой зависимости, усугубляемой более высокими ценами. При этом отказавшиеся от прямых закупок государства страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенным ценам.
https://1prime.ru/20250922/spg-862615622.html
запад
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евросоюз, ес, ек, россия, запад, венгрия, будапешт, петер сийярто, мировая экономика
Политика, Евросоюз, ЕС, ЕК, РОССИЯ, ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, Мировая экономика
06:48 24.09.2025
 
"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России

Макдональд: из-за нехватки ресурсов ЕС придется налаживать отношения с Россией

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
© fotolia.com / Mopic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Евросоюзу в конечном счете придётся восстанавливать нормальные отношения с Россией, написал ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х.
"Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — подчеркнул он.
По словам Макдональда, глава Еврокомиссии, невзирая на публичные заявления, в полной мере осознает необходимость восстановления нормальных отношений с Россией. Ведь Евросоюз сталкивается с нехваткой ресурсов и не сможет постоянно полагаться на ветряную энергию и американский сжиженный природный газ, отметил журналист.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы использовать все возможные средства, чтобы Брюссель не лишил их доступа к российским энергоресурсам. Поставки нефти и газа из этого направления являются критически важными для обеспечения энергоснабжения, подчеркивал он.
Москва расценивала отказ Запада от российских углеводородов как серьезную ошибку, поскольку это ведет к возникновению новой зависимости, усугубляемой более высокими ценами. При этом отказавшиеся от прямых закупок государства страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенным ценам.
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
ЕС может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировали, заявили в ЕК
22 сентября, 13:48
 
ПолитикаЕвросоюзЕСЕКРОССИЯЗАПАДВЕНГРИЯБудапештПетер СийяртоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала