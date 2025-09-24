https://1prime.ru/20250924/evrosoyuz-862689624.html
"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России
"Не только нефть и газ". На Западе раскрыли, почему ЕС необходима России
Евросоюзу в конечном счете придётся восстанавливать нормальные отношения с Россией, написал ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Евросоюзу в конечном счете придётся восстанавливать нормальные отношения с Россией, написал ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х. "Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — подчеркнул он.По словам Макдональда, глава Еврокомиссии, невзирая на публичные заявления, в полной мере осознает необходимость восстановления нормальных отношений с Россией. Ведь Евросоюз сталкивается с нехваткой ресурсов и не сможет постоянно полагаться на ветряную энергию и американский сжиженный природный газ, отметил журналист. Ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы использовать все возможные средства, чтобы Брюссель не лишил их доступа к российским энергоресурсам. Поставки нефти и газа из этого направления являются критически важными для обеспечения энергоснабжения, подчеркивал он. Москва расценивала отказ Запада от российских углеводородов как серьезную ошибку, поскольку это ведет к возникновению новой зависимости, усугубляемой более высокими ценами. При этом отказавшиеся от прямых закупок государства страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенным ценам.
Евросоюзу в конечном счете придётся восстанавливать нормальные отношения с Россией, написал ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети Х
"Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен", — подчеркнул он.
По словам Макдональда, глава Еврокомиссии, невзирая на публичные заявления, в полной мере осознает необходимость восстановления нормальных отношений с Россией. Ведь Евросоюз сталкивается с нехваткой ресурсов и не сможет постоянно полагаться на ветряную энергию и американский сжиженный природный газ, отметил журналист.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы использовать все возможные средства, чтобы Брюссель не лишил их доступа к российским энергоресурсам. Поставки нефти и газа из этого направления являются критически важными для обеспечения энергоснабжения, подчеркивал он.
Москва расценивала отказ Запада от российских углеводородов как серьезную ошибку, поскольку это ведет к возникновению новой зависимости, усугубляемой более высокими ценами. При этом отказавшиеся от прямых закупок государства страны все равно будут делать их через посредников, но по завышенным ценам.
