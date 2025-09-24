https://1prime.ru/20250924/evrosoyuz-862745071.html

На Западе рассказали о нелепости санкционной политики ЕС против России

Введение Евросоюзом новых ограничений против России выглядит особенно нелогично в энергетической сфере, отмечает Unherd. | 24.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Введение Евросоюзом новых ограничений против России выглядит особенно нелогично в энергетической сфере, отмечает Unherd."Самая абсурдная деталь санкционного режима ЕС — тот факт, что европейские страны косвенно продолжают импортировать большие объемы российской нефти", — пишет издание.Отмечается, что теперь Европа покупает топливо у Индии и Турции, которые закупают российскую нефть, перерабатывают ее и перепродают ЕС уже дороже.За первые полгода 2025 года ЕС и Турция импортировали из Индии 2,4 млн тонн нефтепродуктов, две трети из которых были произведены из российского сырья. Таким образом, Европа и Турция переплатили порядка 1,5 млрд евро за ту же самую нефть, только "под другим названием".К тому же ЕС стал дороже закупать СПГ, заменяя им российский трубопроводный газ. В итоге Европа "дважды выстрелила себе в ногу": сначала отказалась от газа из России, затем — от прямых поставок ее нефти.Последствия оказались тяжелыми: экономика ЕС третий год находится в стагнации, а Германия переживает деиндустриализацию — только за последние недели промышленность лишилась 125 тысяч рабочих мест.Москва неоднократно указывала, что отказ Запада от российских ресурсов — ошибка, которая лишь усиливает зависимость Европы от высоких цен. Российские власти подчеркивают: даже после введения санкций Европа все равно покупает нефть, газ и уголь из России, но уже через посредников.

