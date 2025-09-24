https://1prime.ru/20250924/gaz-862739749.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,8%
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам среды снизились на 0,8% - до 390,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 393,1 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 395,4 доллара (+0,5%), ценовой минимум - 386,8 доллара (-1,7%). Последние фьючерсы торговались по 390,5 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 393,6 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
