https://1prime.ru/20250924/gosduma-862685780.html

В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах

В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах - 24.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что предложит увеличить до 10 тысяч рублей сумму штрафа за нарушение правил... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T01:20+0300

2025-09-24T01:20+0300

2025-09-24T01:20+0300

бизнес

общество

россия

госдума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862685780.jpg?1758666034

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что предложит увеличить до 10 тысяч рублей сумму штрафа за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет. Соответствующие поправки парламентарий предложит ко второму чтению сенаторского законопроекта о штрафах для водителей электросамокатов, который был внесен в Госдуму в апреле 2024 года. Проектом предлагается штрафовать за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет на сумму до 5 тысяч рублей. Законопроект был принят в первом чтении в июле 2024 года. "Конечно, такой штраф не остановит владельцев СИМ. В связи с этим, для всеобщей безопасности, чтобы не только уберечь окружающих, но и самокатчиков от самих себя, и их детей, считаю целесообразным повышение штрафов для тех, кто перевозит детей до семи лет на своем электросамокате без детского кресла, хотя бы в два раза. Безопасность детей должна быть в приоритете. Внесу поправки ко второму чтению законопроекта", - сказал Антропенко. Депутат отметил, что по нынешним правилам взрослые могут ездить на электросамокате с детьми до семи лет только при наличии детского кресла, а самостоятельно ребенок до семи лет может передвигаться исключительно под присмотром взрослых в пешеходных зонах, парках и на специальных площадках.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, госдума, единая россия