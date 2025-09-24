Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250924/gosduma-862685780.html
В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах
2025-09-24T01:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862685780.jpg?1758666034
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что предложит увеличить до 10 тысяч рублей сумму штрафа за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет. Соответствующие поправки парламентарий предложит ко второму чтению сенаторского законопроекта о штрафах для водителей электросамокатов, который был внесен в Госдуму в апреле 2024 года. Проектом предлагается штрафовать за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет на сумму до 5 тысяч рублей. Законопроект был принят в первом чтении в июле 2024 года. "Конечно, такой штраф не остановит владельцев СИМ. В связи с этим, для всеобщей безопасности, чтобы не только уберечь окружающих, но и самокатчиков от самих себя, и их детей, считаю целесообразным повышение штрафов для тех, кто перевозит детей до семи лет на своем электросамокате без детского кресла, хотя бы в два раза. Безопасность детей должна быть в приоритете. Внесу поправки ко второму чтению законопроекта", - сказал Антропенко. Депутат отметил, что по нынешним правилам взрослые могут ездить на электросамокате с детьми до семи лет только при наличии детского кресла, а самостоятельно ребенок до семи лет может передвигаться исключительно под присмотром взрослых в пешеходных зонах, парках и на специальных площадках.
01:20 24.09.2025
 
В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что предложит увеличить до 10 тысяч рублей сумму штрафа за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет.
Соответствующие поправки парламентарий предложит ко второму чтению сенаторского законопроекта о штрафах для водителей электросамокатов, который был внесен в Госдуму в апреле 2024 года. Проектом предлагается штрафовать за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет на сумму до 5 тысяч рублей. Законопроект был принят в первом чтении в июле 2024 года.
"Конечно, такой штраф не остановит владельцев СИМ. В связи с этим, для всеобщей безопасности, чтобы не только уберечь окружающих, но и самокатчиков от самих себя, и их детей, считаю целесообразным повышение штрафов для тех, кто перевозит детей до семи лет на своем электросамокате без детского кресла, хотя бы в два раза. Безопасность детей должна быть в приоритете. Внесу поправки ко второму чтению законопроекта", - сказал Антропенко.
Депутат отметил, что по нынешним правилам взрослые могут ездить на электросамокате с детьми до семи лет только при наличии детского кресла, а самостоятельно ребенок до семи лет может передвигаться исключительно под присмотром взрослых в пешеходных зонах, парках и на специальных площадках.
 
БизнесОбществоРОССИЯГосдумаЕдиная Россия
 
 
