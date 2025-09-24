https://1prime.ru/20250924/gosduma-862686217.html

В Госдуме предложили создать гибрид между ИП и самозанятостью

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил создать в России гибрид между ИП и самозанятостью с легким администрированием, формированием пенсии и социальным страхованием. "Вчера, выступая на заседании комитета по экономической политике в Совфеде, министр экономического развития Максим Решетников поднял вопрос о самозанятых и подготовки новой конструкции взамен этого режима. Если говорить о будущем режиме, это должен быть гибрид между индивидуальным предпринимателем и самозанятым. Самое главное - чтобы можно было легко зарегистрироваться и заплатить налог без привлечения бухгалтера, как это требуется для ИП. И обязательно включить туда формирование будущей пенсии и минимального социального капитала в рамках соцстрахования", - сказал Нилов РИА Новости. Он рассказал, что на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в марте он поднял вопрос о создании новой конструкции взамен самозанятости, говоря о том, что скоро этот режим заканчивается и надо думать об альтернативе. "Ведь именно Мишустин в 2018 году был у истоков появления этого режима - налога на профессиональный доход, которым пользуются самозанятые граждане. Действительно, в ходе правоприменения всплыли определенные проблемы. Но чем режим привлекателен? Это легкость регистрации и администрирования: для физических лиц ставка - 4% с оборота, для юридических - 6%. Но при этом есть проблема: не формируются пенсионные права, только в добровольном порядке, а это делают меньше процента", - добавил политик. Основой гибрида между ИП и самозанятостью, по словам Нилова, должно быть удобство в регистрации, использовании и отчетности. "Ставки могут быть разные в зависимости от вида деятельности. Кроме этого, можно определить социальные группы, для которых установить стимулирующие инструменты как для начинающих свое дело: молодежи, женщинам в декретном отпуске, ветеранам боевых действий", - уточнил он. Глава думского комитета предположил, что может быть создано специальное приложение, к которому открывается счет в одном из банков, и через этот счет проходят все платежи только безналичным способом. "Тогда получится полная система: финансовый контроль, легкое администрирование, налоговое стимулирование и поддержка отдельных категорий. Обязательно - отчисления для формирования будущей пенсии и минимальный формат соцстрахования. Но самозанятые платят с оборота, и возникает вопрос с затратной частью. Поэтому нужно предусмотреть и простой механизм учета расходов. Итог: должен появиться современный, универсальный, безопасный гибрид "самозанятый-ИП" с обязательным формированием пенсии и социальной страховкой", - подытожил Нилов.

