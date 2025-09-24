https://1prime.ru/20250924/gosduma-862687915.html

В Госдуме не поддержали запрет на использование животных в цирках

В Госдуме не поддержали запрет на использование животных в цирках - 24.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме не поддержали запрет на использование животных в цирках

Комитет Госдумы по экологии рекомендует палате отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить запрет на использование животных в цирках | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T04:21+0300

2025-09-24T04:21+0300

2025-09-24T04:21+0300

бизнес

россия

общество

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862687915.jpg?1758676889

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экологии рекомендует палате отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить запрет на использование животных в цирках с последующей их передачей в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических животных, следует из проекта заключения профильного комитета, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был внесен в палату парламента группой депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым в феврале 2024 года. В случае поддержки инициативы все цирковые животные подлежали бы обязательной безвозмездной передаче в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических животных с целью их последующего выпуска в естественную среду. Авторы инициативы отмечали, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными. Правительство РФ предлагалось наделить полномочиями по определению порядка передачи животных в соответствующие учреждения. "Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды не поддерживает принятие проекта федерального закона № 564365-8 "О внесении изменений в ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", внесенный депутатами Госдумы А.Г.Нечаевым, В.А.Даванковым, К.А.Горячевой, А.В.Скрозниковой, и рекомендует Госдуме отклонить его в первом чтении", - сказано в документе. В проекте заключения отмечается, что действующее законодательство уже содержит требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, включая цирки. Установленные нормы регулируют условия содержания, гуманные методы дрессировки, ветеринарное обслуживание и предусматривают лицензирование такой деятельности. Добавляется, что за их нарушение установлена как административная, так и уголовная ответственность. Комитет указал, что следует обратить внимание не на запрет содержания и использования животных в цирках, а на необходимость усиления государственного контроля за соблюдением уже существующих норм. "Эффективный государственный контроль (надзор) позволяет применять к нарушителям соответствующих требований такие меры, как приостановление и прекращение действия лицензии, ее аннулирование, а также привлечение виновных лиц к административной или уголовной ответственности", - подчеркивается в документе. Также профильный комитет отмечает, что принятие данного законопроекта не гарантирует, что дикие животные, использовавшиеся ранее в цирковых представлениях, выживут в условиях естественной среды обитания, куда их предлагается выпустить после реабилитации. По мнению депутатов, также нет гарантий, что в приютах для диких и экзотических животных, в которые будут переданы животные, чей выпуск в естественную среду обитания невозможен, будут содержаться в лучших условиях в сравнении с тем, в которых они были, находясь в цирках. Кроме того, отмечается, что введение предлагаемого запрета может повлечь ликвидацию нескольких видов циркового искусства: под запретом могут оказаться не только цирковые представления с дрессированными хищниками и другими дикими животными, но и номера с дрессированными лошадьми, собаками, кошками и другими животными, включая голубей и кроликов, которых используют в номерах, например, иллюзионисты. "Комитет поддерживает необходимость совершенствования законодательства в области ответственного обращения с животными, в том числе в части обеспечения надлежащего обращения с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях. Однако принятие законопроекта не позволит достичь той цели, ради которой он был разработан", - добавляется в документе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, госдума