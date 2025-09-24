https://1prime.ru/20250924/gosduma-862705661.html

ГД приняла закон о предотвращении автосписания платы за онлайн-подписки

ГД приняла закон о предотвращении автосписания платы за онлайн-подписки - 24.09.2025, ПРАЙМ

ГД приняла закон о предотвращении автосписания платы за онлайн-подписки

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на предотвращение несанкционированного автоматического списания платы за онлайн-подписки. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T12:42+0300

2025-09-24T12:42+0300

2025-09-24T12:42+0300

технологии

россия

финансы

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_0:28:3543:2020_1920x0_80_0_0_3474f107f256e023b014dbad17481388.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на предотвращение несанкционированного автоматического списания платы за онлайн-подписки. Документ запрещает исполнителю услуг использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета или данные об электронных средствах платежа, которые "потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним". Речь идет об услугах, оказываемых на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта (страницы сайта), информационной системы или программы для ЭВМ. Причем исполнитель будет обязан обеспечить прием такого отказа, в том числе в электронной форме. Это, в частности, позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание денежных средств за онлайн-подписки. Если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис будет не вправе продолжать списывать с них деньги. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Первоначальная редакция проекта закона обязывала поставщиков платных онлайн-подписок до заключения договора предоставлять потребителю информацию о его условиях, размере, сроках и периодичности платежей. Однако в рамках второго чтения текст был изменен, и эти положения по предложению правительства РФ были исключены из него. Еще до первого чтения кабмин предлагал при доработке исключить из документа положения, предусматривающие уведомление потребителя о предстоящих списаниях средств за платные цифровые подписки, поскольку "это не способствует достижению обозначенных целей" и требует обоснования. Ведь сведения об абонентском договоре и порядок их доведения до потребителя не относятся к информации о товарах (работах, услугах), указывало правительство в своем отзыве.

https://1prime.ru/20250923/gosduma-862663930.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, финансы, госдума