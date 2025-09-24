Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.09.2025
ГД приняла закон о предотвращении автосписания платы за онлайн-подписки
ГД приняла закон о предотвращении автосписания платы за онлайн-подписки - 24.09.2025, ПРАЙМ
ГД приняла закон о предотвращении автосписания платы за онлайн-подписки
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на предотвращение несанкционированного автоматического списания платы за онлайн-подписки. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на предотвращение несанкционированного автоматического списания платы за онлайн-подписки. Документ запрещает исполнителю услуг использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета или данные об электронных средствах платежа, которые "потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним". Речь идет об услугах, оказываемых на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта (страницы сайта), информационной системы или программы для ЭВМ. Причем исполнитель будет обязан обеспечить прием такого отказа, в том числе в электронной форме. Это, в частности, позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание денежных средств за онлайн-подписки. Если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис будет не вправе продолжать списывать с них деньги. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Первоначальная редакция проекта закона обязывала поставщиков платных онлайн-подписок до заключения договора предоставлять потребителю информацию о его условиях, размере, сроках и периодичности платежей. Однако в рамках второго чтения текст был изменен, и эти положения по предложению правительства РФ были исключены из него. Еще до первого чтения кабмин предлагал при доработке исключить из документа положения, предусматривающие уведомление потребителя о предстоящих списаниях средств за платные цифровые подписки, поскольку "это не способствует достижению обозначенных целей" и требует обоснования. Ведь сведения об абонентском договоре и порядок их доведения до потребителя не относятся к информации о товарах (работах, услугах), указывало правительство в своем отзыве.
технологии, россия, финансы, госдума
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Госдума
12:42 24.09.2025
 
ГД приняла закон о предотвращении автосписания платы за онлайн-подписки

ГД приняла закон о запрете несанкционировонного списания платы за онлайн-подписки

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на предотвращение несанкционированного автоматического списания платы за онлайн-подписки.
Документ запрещает исполнителю услуг использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета или данные об электронных средствах платежа, которые "потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним". Речь идет об услугах, оказываемых на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта (страницы сайта), информационной системы или программы для ЭВМ.
Причем исполнитель будет обязан обеспечить прием такого отказа, в том числе в электронной форме. Это, в частности, позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание денежных средств за онлайн-подписки. Если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис будет не вправе продолжать списывать с них деньги.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.
Первоначальная редакция проекта закона обязывала поставщиков платных онлайн-подписок до заключения договора предоставлять потребителю информацию о его условиях, размере, сроках и периодичности платежей. Однако в рамках второго чтения текст был изменен, и эти положения по предложению правительства РФ были исключены из него.
Еще до первого чтения кабмин предлагал при доработке исключить из документа положения, предусматривающие уведомление потребителя о предстоящих списаниях средств за платные цифровые подписки, поскольку "это не способствует достижению обозначенных целей" и требует обоснования. Ведь сведения об абонентском договоре и порядок их доведения до потребителя не относятся к информации о товарах (работах, услугах), указывало правительство в своем отзыве.
23.09.2025
ГД приняла проект об ипотечных каникулах до 1,5 лет для семей с детьми
