ГД ужесточила правила выгула собак опасных пород - 24.09.2025
ГД ужесточила правила выгула собак опасных пород
2025-09-24T14:00+0300
2025-09-24T14:00+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной 2 апреля. Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Правительство РФ ранее поддержало законопроект, отметив, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул указанными лицами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой. Кроме того, кабмин считает целесообразным проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак. -0-
14:00 24.09.2025
 
ГД ужесточила правила выгула собак опасных пород

ГД приняла проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми до 16 лет

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной 2 апреля.
Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Правительство РФ ранее поддержало законопроект, отметив, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул указанными лицами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой.
Кроме того, кабмин считает целесообразным проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак. -0-
ГД приняла проект об ипотечных каникулах до 1,5 лет для семей с детьми
