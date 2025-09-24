https://1prime.ru/20250924/gosduma-862708822.html
ГД ужесточила правила выгула собак опасных пород
ГД приняла проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми до 16 лет
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной 2 апреля.
Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Правительство РФ ранее поддержало законопроект, отметив, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул указанными лицами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой.
Кроме того, кабмин считает целесообразным проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак. -0-
