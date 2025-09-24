https://1prime.ru/20250924/gosduma-862709620.html

ГД приняла проект о доступе Росфинмониторинга к данным системы "Мир" и СБП

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить доступ к данным платежной системы "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Документ внесен правительством. Он разработан в целях повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов. Законопроект закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор системы "Мир") и операционным и платежным клиринговым центром СБП. Это позволит ведомству на безвозмездной основе получать сведения о платежах и переводах денежных средств с использованием платежной системы "Мир" и СБП. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений Росфинмониторингу. Порядок такого взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будет определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России. "Мы обязаны создавать все условия для безопасности финансовых операций граждан – и этот законопроект важная часть такой работы", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. "Усиление безопасности финансовой системы – это не только вопрос стабильности экономики, но и защита граждан от преступных посягательств. Современные технологии, такие как быстрые платежи, требуют адекватного правового регулирования для предотвращения их использования в противоправных целях. Новый законопроект решает эту задачу", - добавил он.

