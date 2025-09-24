Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-24T14:12+0300
2025-09-24T14:12+0300
экономика
банки
финансы
госдума
россия
14:12 24.09.2025
 
ГД в I чтении уточняет порядок информирования граждан об условиях вклада

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий требования к банкам по информированию граждан об условиях дистанционно заключаемых договоров банковского вклада.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он учитывает случаи совершения дистанционных сделок, при которых моменты подписания и заключения договора банковского вклада могут не совпадать, а также условия договоров вклада с переменной процентной ставкой.
При применении плавающей ставки банки будут указывать ее значение на дату подписания (сейчас – на дату заключения) договора. При этом информация об изменении процентной ставки должна предоставляться вкладчику не позднее чем через три рабочих дня с момента ее изменения. А Банк России будет устанавливать своим нормативным актом не только форму, но и порядок заполнения таблицы условий договора банковского вклада.
Кроме того, вносятся изменения для упрощения и ускорения расчетов с использованием специального счета оператора финансовой платформы, а также снижения издержек их участников. В частности, устанавливаются требования к содержанию правил финансовой платформы в случае осуществления расчетов между бенефициарами по специальному счету. К их числу относятся участники финансовой платформы - получатели финансовых услуг, финансовые организации и эмитенты.
Правила такой платформы должны будут содержать порядок учета ее оператором принадлежащих бенефициарам остатков денежных средств на спецсчете, а также порядок оказания услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием платформы. Одновременно уточняется режим спецсчета с учетом обеспечения возможности зачисления и списания с него денежных средств бенефициаров, не являющихся получателями финансовых услуг.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".
"Уточнение требований к информированию о условиях вкладов позволит людям получать полную и понятную информацию перед принятием решений, повысит прозрачность финансовых услуг. А установление требований к операторам платформ создаст правовую основу для безопасного совершения сделок в цифровой среде, минимизирует риски для средств граждан", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Он подчеркнул, что это не просто технические поправки, а важный шаг к построению современной, защищенной и доступной финансовой экосистемы, которая стимулирует добросовестную конкуренцию и способствует росту доверия к цифровым инструментам. "Мы обязаны создавать все условия для того, чтобы финансовые технологии работали на благо людей и экономики страны – и этот законопроект важная часть такой работы", – добавил депутат.
