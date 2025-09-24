https://1prime.ru/20250924/gosduma-862709820.html

ГД в I чтении уточняет порядок информирования граждан об условиях вклада

ГД в I чтении уточняет порядок информирования граждан об условиях вклада - 24.09.2025, ПРАЙМ

ГД в I чтении уточняет порядок информирования граждан об условиях вклада

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий требования к банкам по информированию граждан об условиях дистанционно заключаемых договоров... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T14:12+0300

2025-09-24T14:12+0300

2025-09-24T14:12+0300

экономика

банки

финансы

госдума

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий требования к банкам по информированию граждан об условиях дистанционно заключаемых договоров банковского вклада. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он учитывает случаи совершения дистанционных сделок, при которых моменты подписания и заключения договора банковского вклада могут не совпадать, а также условия договоров вклада с переменной процентной ставкой. При применении плавающей ставки банки будут указывать ее значение на дату подписания (сейчас – на дату заключения) договора. При этом информация об изменении процентной ставки должна предоставляться вкладчику не позднее чем через три рабочих дня с момента ее изменения. А Банк России будет устанавливать своим нормативным актом не только форму, но и порядок заполнения таблицы условий договора банковского вклада. Кроме того, вносятся изменения для упрощения и ускорения расчетов с использованием специального счета оператора финансовой платформы, а также снижения издержек их участников. В частности, устанавливаются требования к содержанию правил финансовой платформы в случае осуществления расчетов между бенефициарами по специальному счету. К их числу относятся участники финансовой платформы - получатели финансовых услуг, финансовые организации и эмитенты. Правила такой платформы должны будут содержать порядок учета ее оператором принадлежащих бенефициарам остатков денежных средств на спецсчете, а также порядок оказания услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием платформы. Одновременно уточняется режим спецсчета с учетом обеспечения возможности зачисления и списания с него денежных средств бенефициаров, не являющихся получателями финансовых услуг. Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". "Уточнение требований к информированию о условиях вкладов позволит людям получать полную и понятную информацию перед принятием решений, повысит прозрачность финансовых услуг. А установление требований к операторам платформ создаст правовую основу для безопасного совершения сделок в цифровой среде, минимизирует риски для средств граждан", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он подчеркнул, что это не просто технические поправки, а важный шаг к построению современной, защищенной и доступной финансовой экосистемы, которая стимулирует добросовестную конкуренцию и способствует росту доверия к цифровым инструментам. "Мы обязаны создавать все условия для того, чтобы финансовые технологии работали на благо людей и экономики страны – и этот законопроект важная часть такой работы", – добавил депутат.

https://1prime.ru/20250924/gosduma-862705661.html

https://1prime.ru/20250924/gosduma-862709620.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, госдума, россия