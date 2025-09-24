Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство - 24.09.2025
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство - 24.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство
Законопроект о лишении свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобождённых от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы внесен в... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T18:50+0300
2025-09-24T18:51+0300
общество
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Законопроект о лишении свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобождённых от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы внесен в Госдуму, он размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 338 УК РФ "Дезертирство". "Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет", - сказано в проекте.
рф
общество , россия, рф, госдума
Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума
18:50 24.09.2025 (обновлено: 18:51 24.09.2025)
 
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство

В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство для бывших заключенных

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Законопроект о лишении свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобождённых от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы внесен в Госдуму, он размещен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 338 УК РФ "Дезертирство".
"Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет", - сказано в проекте.
Госдума одобрила проект о призыве на военную службу в течение года
ОбществоРОССИЯРФГосдума
 
 
