В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство
2025-09-24T18:50+0300
общество
россия
госдума
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Законопроект о лишении свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобождённых от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы внесен в Госдуму, он размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 338 УК РФ "Дезертирство". "Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет", - сказано в проекте.
