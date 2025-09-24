Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греция оштрафовала две сети супермаркетов - 24.09.2025
Греция оштрафовала две сети супермаркетов
Греция оштрафовала две сети супермаркетов - 24.09.2025, ПРАЙМ
Греция оштрафовала две сети супермаркетов
Власти Греции наложили штраф общей суммой более 2,2 миллиона евро на немецкую сеть Lidl и на местную сеть "Склавенитис", сообщило в среду министерство развития... | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Власти Греции наложили штраф общей суммой более 2,2 миллиона евро на немецкую сеть Lidl и на местную сеть "Склавенитис", сообщило в среду министерство развития Греции. "Наложен штраф на сети супермаркетов в размере более 2,2 миллиона евро за нарушение лимита и этического кодекса… Первое решение о наложении штрафа в размере 805340 евро на компанию Lidl касается нарушения предельного размера прибыли… Второе касается штрафа в размере 1,44 миллиона евро, наложенного на компанию "Склавенитис" за нарушение кодекса этики", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства. Ранее греческое издание "Параполитика" писало, что греческая сеть супермаркетов "Склавенитис" стала объектом масштабных проверок из-за вводящей покупателей в заблуждение информации о специальных предложениях.
бизнес, греция
Бизнес, ГРЕЦИЯ
20:24 24.09.2025
 
Греция оштрафовала две сети супермаркетов

Греция оштрафовала супермаркеты сети Lidl и "Склавенитис" на сумму более 2,2 млн евро

© РИА Новости . Максим Богодвид
Продукты в супермаркете
Продукты в супермаркете
Продукты в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Власти Греции наложили штраф общей суммой более 2,2 миллиона евро на немецкую сеть Lidl и на местную сеть "Склавенитис", сообщило в среду министерство развития Греции.
"Наложен штраф на сети супермаркетов в размере более 2,2 миллиона евро за нарушение лимита и этического кодекса… Первое решение о наложении штрафа в размере 805340 евро на компанию Lidl касается нарушения предельного размера прибыли… Второе касается штрафа в размере 1,44 миллиона евро, наложенного на компанию "Склавенитис" за нарушение кодекса этики", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства.
Ранее греческое издание "Параполитика" писало, что греческая сеть супермаркетов "Склавенитис" стала объектом масштабных проверок из-за вводящей покупателей в заблуждение информации о специальных предложениях.
Заголовок открываемого материала