Греция оштрафовала две сети супермаркетов
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Власти Греции наложили штраф общей суммой более 2,2 миллиона евро на немецкую сеть Lidl и на местную сеть "Склавенитис", сообщило в среду министерство развития Греции. "Наложен штраф на сети супермаркетов в размере более 2,2 миллиона евро за нарушение лимита и этического кодекса… Первое решение о наложении штрафа в размере 805340 евро на компанию Lidl касается нарушения предельного размера прибыли… Второе касается штрафа в размере 1,44 миллиона евро, наложенного на компанию "Склавенитис" за нарушение кодекса этики", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства. Ранее греческое издание "Параполитика" писало, что греческая сеть супермаркетов "Склавенитис" стала объектом масштабных проверок из-за вводящей покупателей в заблуждение информации о специальных предложениях.
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Власти Греции наложили штраф общей суммой более 2,2 миллиона евро на немецкую сеть Lidl и на местную сеть "Склавенитис", сообщило в среду министерство развития Греции.
"Наложен штраф на сети супермаркетов в размере более 2,2 миллиона евро за нарушение лимита и этического кодекса… Первое решение о наложении штрафа в размере 805340 евро на компанию Lidl касается нарушения предельного размера прибыли… Второе касается штрафа в размере 1,44 миллиона евро, наложенного на компанию "Склавенитис" за нарушение кодекса этики", - говорится в пресс-релизе на сайте
министерства.
Ранее греческое издание "Параполитика" писало, что греческая сеть супермаркетов "Склавенитис" стала объектом масштабных проверок из-за вводящей покупателей в заблуждение информации о специальных предложениях.
