Совфед провел консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора

2025-09-24T12:26+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России. Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения. -0-

