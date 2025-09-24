Совфед провел консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора

https://1prime.ru/20250924/gutsan-862705269.html
2025-09-24T12:26+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России. Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения. -0-
