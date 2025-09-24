Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед провел консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/gutsan-862705269.html
Совфед провел консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора
Совфед провел консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора - 24.09.2025, ПРАЙМ
Совфед провел консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора
Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T12:26+0300
2025-09-24T12:26+0300
россия
владимир путин
совфед
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России. Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения. -0-
https://1prime.ru/20250924/krasnov-862704444.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14b72a73ef501eedab60bce829faafbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, совфед, совет федерации
РОССИЯ, Владимир Путин, Совфед, Совет Федерации
12:26 24.09.2025
 
Совфед провел консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора

Совфед провел консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России.
Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения. -0-
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Совфед назначил Краснова главой Верховного суда
12:02
 
РОССИЯВладимир ПутинСовфедСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала