Гуцан принес присягу генпрокурора России - 24.09.2025, ПРАЙМ
Гуцан принес присягу генпрокурора России
Гуцан принес присягу генпрокурора России - 24.09.2025, ПРАЙМ
Гуцан принес присягу генпрокурора России
Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России на заседании Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T12:51+0300
2025-09-24T12:51+0300
совет федерации
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/00/841910034_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aeafe326870e6ec90967d54484f6cb82.jpg
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России на заседании Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости. "Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в среду после консультаций с Советом Федерации подписал указ о назначении Гуцана на должность генерального прокурора России.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/00/841910034_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_78d85954ba2ed72c09351026638c3830.jpg
1920
1920
true
совет федерации, рф
Совет Федерации, РФ
12:51 24.09.2025
 
Гуцан принес присягу генпрокурора России

Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России на заседании Совета Федерации

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России на заседании Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
"Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в среду после консультаций с Советом Федерации подписал указ о назначении Гуцана на должность генерального прокурора России.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Совфед назначил Краснова главой Верховного суда
Заголовок открываемого материала