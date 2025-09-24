https://1prime.ru/20250924/gutsan-862705839.html
2025-09-24T12:51+0300
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России на заседании Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости. "Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в среду после консультаций с Советом Федерации подписал указ о назначении Гуцана на должность генерального прокурора России.
