В МЭР рассказали об эффекте на инфляцию в случае изменения НДС - 24.09.2025
В МЭР рассказали об эффекте на инфляцию в случае изменения НДС
2025-09-24T15:45+0300
2025-09-24T15:45+0300
15:45 24.09.2025
 
В МЭР рассказали об эффекте на инфляцию в случае изменения НДС

МЭР: эффект на инфляцию в РФ в случае изменения НДС будет разовым

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития учло в своем прогнозе налоговые предложения Минфина, в случае принятия решения по пересмотру НДС эффект на инфляцию будет разовым, проявившись в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года, сообщил журналистам представитель министерства.
Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
"Все потенциальные налоговые решения в наш прогноз заложены. В случае принятия решения по НДС эффект будет разовый, он растянется на четвертый квартал этого и первый квартал следующего года, как и в 2018-2019 годах", - сказал представитель министерства.
По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В частности, по новому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2025 году составит 6,8%, а в следующем году замедлится до 4%.
НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны.
Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня.
В 2004 года базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.
