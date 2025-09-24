Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99% - 24.09.2025
Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99% в годовом выражении против 8,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 16 по 22 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,09%. Средние цены на плодоовощную продукцию не изменились по сравнению с прошлой неделей, на остальные продукты - выросли - на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,13%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,06%.
Экономика
24.09.2025
 
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99% в годовом выражении против 8,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за неделю с 16 по 22 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,09%. Средние цены на плодоовощную продукцию не изменились по сравнению с прошлой неделей, на остальные продукты - выросли - на 0,1%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,13%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,06%.
Заголовок открываемого материала