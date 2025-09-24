https://1prime.ru/20250924/inflyatsiya-862733687.html
Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99%
Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99% - 24.09.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99%
Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99% в годовом выражении против 8,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T19:25+0300
2025-09-24T19:25+0300
2025-09-24T19:25+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99% в годовом выражении против 8,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 16 по 22 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,09%. Средние цены на плодоовощную продукцию не изменились по сравнению с прошлой неделей, на остальные продукты - выросли - на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,13%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,06%.
https://1prime.ru/20250924/rossiya-862732502.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99%
Минэкономразвития: инфляция в России с 16 по 22 сентября составила 7,99%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 сентября составила 7,99% в годовом выражении против 8,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за неделю с 16 по 22 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,09%. Средние цены на плодоовощную продукцию не изменились по сравнению с прошлой неделей, на остальные продукты - выросли - на 0,1%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,13%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,06%.
В России недельная инфляция составила 0,08%