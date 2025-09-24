https://1prime.ru/20250924/ipoteka-862696484.html

Минфин предложил выделить допсредства из бюджета на льготную ипотеку

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил в 2025 году дополнительно направить из бюджета более 230 миллиардов рублей на льготную ипотеку, сообщает министерство. Проект поправок в бюджет текущего года в среду был внесен в правительство. В рамках уточнения закона о бюджете на 2025 год предусмотрено финансирование отдельных приоритетных мероприятий. "Это позволит дополнительно направить более 230 миллиардов рублей на реализацию льготных ипотечных программ (семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная ипотека) в связи с расширением условий их предоставления, а также уточнением субсидирования программ для сохранения темпов выдачи льготной ипотеки", - отметили в Минфине. Также министерство предложило направить более 18 миллиардов рублей на ремонт в текущем году ряда федеральных и региональных дорог. Дополнительное финансирование предлагается выделить и на меры противодействия природным катаклизмам. В том числе средства будут направлены на капремонт некоторых гидротехнических и берегоукрепительных сооружений в Бурятии и в Карачаево-Черкесии, а также на обеспечение мер пожарной безопасности в регионах. На проведение мелиоративных мероприятий дополнительные средства будут направлены Крыму, Ставропольскому краю, Кировской, Тверской, Ульяновской областям и ряду других регионов. На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации средства получат в том числе Забайкальский край, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, отметили в Минфине. Кроме того, свыше 30 регионов получат дополнительные средства на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования. Среди них – республики Адыгея, Карелия, Марий Эл; Красноярский и Хабаровский края; Белгородская, Владимирская, Липецкая, Пензенская и Свердловская области. На обеспечение социальных обязательств государства, в частности, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями дополнительные средства получат 12 субъектов РФ. В их числе – Бурятия, Камчатский край, Воронежская, Костромская, Новосибирская и Тюменская области, указали в министерстве.

