Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку
Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает около 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку, сообщила пресс-служба Минфина. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:14+0300
2025-09-24T10:14+0300
2025-09-24T10:14+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает около 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку, сообщила пресс-служба Минфина. "Субсидирование процентной ставки по ипотеке (предусматривается проектом бюджета РФ - ред.) для всех семей с детьми (около 1,8 триллиона рублей)", - говорится в сообщении.
