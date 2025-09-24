Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку - 24.09.2025
Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку
Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку
Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает около 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку, сообщила пресс-служба Минфина. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает около 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку, сообщила пресс-служба Минфина. "Субсидирование процентной ставки по ипотеке (предусматривается проектом бюджета РФ - ред.) для всех семей с детьми (около 1,8 триллиона рублей)", - говорится в сообщении.
10:14 24.09.2025
 
Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает около 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку, сообщила пресс-служба Минфина.
"Субсидирование процентной ставки по ипотеке (предусматривается проектом бюджета РФ - ред.) для всех семей с детьми (около 1,8 триллиона рублей)", - говорится в сообщении.
