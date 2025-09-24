Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку

https://1prime.ru/20250924/ipoteka-862698385.html

Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает около 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку, сообщила пресс-служба Минфина. | 24.09.2025, ПРАЙМ

экономика

минфин

семейная ипотека

финансы

недвижимость

бизнес

рф

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает около 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку, сообщила пресс-служба Минфина. "Субсидирование процентной ставки по ипотеке (предусматривается проектом бюджета РФ - ред.) для всех семей с детьми (около 1,8 триллиона рублей)", - говорится в сообщении.

рф

2025

