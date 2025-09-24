https://1prime.ru/20250924/iran-862710628.html
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС в Иране
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС в Иране - 24.09.2025
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС в Иране
Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом". | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T14:39+0300
2025-09-24T14:39+0300
2025-09-24T14:39+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом". В среду в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. "По окончании беседы главами делегаций двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Исламской Республики Иран. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране", - говорится в сообщении.
Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС в Иране
"Росатом": РФ и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве АЭС в Иране
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом".
В среду в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами.
"По окончании беседы главами делегаций двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Исламской Республики Иран. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране", - говорится в сообщении.
