Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС в Иране

2025-09-24T14:39+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране, сообщил "Росатом". В среду в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. "По окончании беседы главами делегаций двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Исламской Республики Иран. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране", - говорится в сообщении.

