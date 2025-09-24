Исследование показало средний показатель трат на дополнительное образование

https://1prime.ru/20250924/issledovanie-862690156.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средний показатель трат на дополнительное образование по РФ в этом году составил 17,6 тысячи рублей в месяц на одного ребенка, в прошлом году сумма составляла чуть более 9 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Средний показатель трат на дополнительное образование по стране составил 17 558 рублей в месяц на одного ребенка", - подсчитали аналитики, отметив, что в 2024 году эта сумма была значительно ниже и составляла 9 287 рублей. В ходе опроса приняли участие 3 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. В этом году 42% родителей ежемесячно тратят на кружки, секции и репетиторов от 5 до 15 тысяч рублей. "Еще 27% россиян указали суммы от 15 до 30 тысяч рублей, а каждый восьмой опрошенный (12%) выделяет на дополнительное образование более 30 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании. Примечательно, что в этом году усилился интерес родителей к нестандартным детским секциям. Так 7% опрошенных признались, что отдали или планируют отдать детей в киберспорт, еще 4% хотели бы, чтобы ребенок занялся скалолазанием, еще столько же намерены поощрять интерес ребенка к космонавтике и самолетостроению, подсчитали аналитики. Исследователи отмечают, что дополнительное образование все чаще рассматривается родителями как долгосрочная инвестиция в конкурентоспособность ребенка. "При этом почти 40% участников опроса признались, что ищут более доступные или бесплатные варианты, а в семьях с ограниченным бюджетом расходы на развитие детей нередко становятся приоритетными - даже в ущерб другим потребностям", - утверждают они. По мнению директора департамента коммуникационной политики Анны Романенко, на фоне замедления роста доходов населения родители продолжают наращивать инвестиции в образовательную траекторию детей. "Это подтверждает сдвиг в восприятии: образование больше не воспринимается как опция, это - обязательный актив, формирующий будущие шансы ребенка в профессии, бизнесе и социальной мобильности. В то же время сохраняется высокая чувствительность к цене, особенно в регионах", - считает она.

