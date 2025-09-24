https://1prime.ru/20250924/kabmin-862685202.html

Кабмин обсудит проект об ответственности за стёкла на стеклах

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - говорится в сообщении.

