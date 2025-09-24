Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин обсудит проект об ответственности за стёкла на стеклах - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/kabmin-862685202.html
Кабмин обсудит проект об ответственности за стёкла на стеклах
Кабмин обсудит проект об ответственности за стёкла на стеклах - 24.09.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит проект об ответственности за стёкла на стеклах
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T00:23+0300
2025-09-24T00:23+0300
бизнес
россия
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862685202.jpg?1758662598
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - говорится в сообщении.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ
00:23 24.09.2025
 
Кабмин обсудит проект об ответственности за стёкла на стеклах

Кабмин обсудит штрафы за светопропускание стёкол на стеклах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала