СМИ: ЕС потребует от Кипра вернуть деньги, выделенные на строительство СПГ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Евросоюз потребует от Кипра вернуть 67,2 миллиона евро из 75 миллионов, которые были выделены на строительство газового терминала "Василико", пишет газета "Филелефтерос". "Республика Кипр обязана вернуть CINEA (Европейскому исполнительному агентству по климату, окружающей среде и инфраструктуре - ред.) к ноябрю 2025 года в общей сложности 67,2 миллиона евро, которые она получила от ЕС на строительство терминала", - говорится в материале. Всего CINEA выделило Кипру 75 миллионов евро в качестве субсидии на строительство инфраструктуры регазификационного терминала СПГ "Василико", пишет газета. По информации издания, окончательное решение было принято из-за нарушений, допущенных в процессе предоставления права строительства консорциуму под контролем китайской компании China Petroleum Pipeline Engineering. Евросоюз провел расследование, которое подтвердило, что одна из компаний консорциума не имела необходимого количества лет опыта, также было признано незаконным увеличение стоимости контракта на 25 миллионов евро. На данный момент на проект потрачено более 250 миллионов евро. Стоимость строительных работ, которые предстоит реализовать, может превысить 100–150 миллионов евро, пишет "Филелефтерос".
