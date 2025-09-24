Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту

https://1prime.ru/20250924/kirkorov-862739918.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Компания через суд требует от певца Филиппа Киркорова погасить задолженности по кредиту, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Иск к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову поступил в суд столицы", - сказали в суде. Как отметили в суде, истец АО "Социум Трейд" в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, уточнили в суде. Там добавили, что поскольку Киркоров исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО "Социум Трейд" просит суд взыскать с него задолженность по кредитному договору. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 13 октября.

