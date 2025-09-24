https://1prime.ru/20250924/kirkorov-862739918.html
Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту
Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту - 24.09.2025, ПРАЙМ
Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту
Компания через суд требует от певца Филиппа Киркорова погасить задолженности по кредиту, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T21:37+0300
2025-09-24T21:37+0300
2025-09-24T21:37+0300
происшествия
бизнес
общество
финансы
москва
московский кредитный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/37/840083752_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_05e014addba239381377063bbe6be4a9.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Компания через суд требует от певца Филиппа Киркорова погасить задолженности по кредиту, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Иск к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову поступил в суд столицы", - сказали в суде. Как отметили в суде, истец АО "Социум Трейд" в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, уточнили в суде. Там добавили, что поскольку Киркоров исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО "Социум Трейд" просит суд взыскать с него задолженность по кредитному договору. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 13 октября.
https://1prime.ru/20250814/firma-860720922.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/37/840083752_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_bef853051306f512b95d10e960060406.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , финансы, москва, московский кредитный банк
Происшествия, Бизнес, Общество , Финансы, МОСКВА, Московский кредитный банк
Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту
"Социум Трейд" через суд требует от Киркорова погасить задолженности по кредиту
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Компания через суд требует от певца Филиппа Киркорова погасить задолженности по кредиту, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Иск к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову поступил в суд столицы", - сказали в суде.
Как отметили в суде, истец АО "Социум Трейд" в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке
на индивидуальных условиях.
С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, уточнили в суде. Там добавили, что поскольку Киркоров исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО "Социум Трейд" просит суд взыскать с него задолженность по кредитному договору.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 13 октября.
ФНС приняла решение исключить фирму певца Киркорова из ЕГРЮЛ