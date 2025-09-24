Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду - 24.09.2025
Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду
Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду
ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. КНР надеется, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьером Канады Марком Карни на полях ГА ООН в Нью-Йорке. "Китай на протяжении долгого времени был вторым по величине торговым партнером Канады, и с начала этого года объем двусторонней торговли стремительно вырос", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа. Он отметил, что "Китай готов сотрудничать с Канадой для поддержания и развития этой позитивной динамики, решения взаимных торгово-экономических проблем путем диалога и консультаций, углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как энергетика, экология и туризм". "Мы надеемся, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий", - указал китайский премьер. Ли Цян также выразил надежду, что Канада сформирует правильное восприятие Китая, что стороны будут уважать коренные интересы и основные озабоченности друг друга, чтобы заложить прочную политическую основу для развития двусторонних отношений и сотрудничества.
Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду

Ли Цян: Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду

ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. КНР надеется, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьером Канады Марком Карни на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
"Китай на протяжении долгого времени был вторым по величине торговым партнером Канады, и с начала этого года объем двусторонней торговли стремительно вырос", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он отметил, что "Китай готов сотрудничать с Канадой для поддержания и развития этой позитивной динамики, решения взаимных торгово-экономических проблем путем диалога и консультаций, углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как энергетика, экология и туризм".
"Мы надеемся, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий", - указал китайский премьер.
Ли Цян также выразил надежду, что Канада сформирует правильное восприятие Китая, что стороны будут уважать коренные интересы и основные озабоченности друг друга, чтобы заложить прочную политическую основу для развития двусторонних отношений и сотрудничества.
 
