https://1prime.ru/20250924/kitaj-862689112.html
Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду
Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду - 24.09.2025, ПРАЙМ
Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду
КНР надеется, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий, заявил премьер Госсовета КНР... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T06:10+0300
2025-09-24T06:10+0300
2025-09-24T06:10+0300
экономика
мировая экономика
россия
канада
китай
кнр
марк карни
госсовет
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862689112.jpg?1758683405
ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. КНР надеется, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьером Канады Марком Карни на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
"Китай на протяжении долгого времени был вторым по величине торговым партнером Канады, и с начала этого года объем двусторонней торговли стремительно вырос", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он отметил, что "Китай готов сотрудничать с Канадой для поддержания и развития этой позитивной динамики, решения взаимных торгово-экономических проблем путем диалога и консультаций, углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как энергетика, экология и туризм".
"Мы надеемся, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий", - указал китайский премьер.
Ли Цян также выразил надежду, что Канада сформирует правильное восприятие Китая, что стороны будут уважать коренные интересы и основные озабоченности друг друга, чтобы заложить прочную политическую основу для развития двусторонних отношений и сотрудничества.
канада
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, канада, китай, кнр, марк карни, госсовет, оон
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАНАДА, КИТАЙ, КНР, Марк Карни, Госсовет, ООН
Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду
Ли Цян: Китай надеется, что Канада обеспечит справедливую деловую среду
ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. КНР надеется, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьером Канады Марком Карни на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
"Китай на протяжении долгого времени был вторым по величине торговым партнером Канады, и с начала этого года объем двусторонней торговли стремительно вырос", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он отметил, что "Китай готов сотрудничать с Канадой для поддержания и развития этой позитивной динамики, решения взаимных торгово-экономических проблем путем диалога и консультаций, углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как энергетика, экология и туризм".
"Мы надеемся, что Канада обеспечит справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий", - указал китайский премьер.
Ли Цян также выразил надежду, что Канада сформирует правильное восприятие Китая, что стороны будут уважать коренные интересы и основные озабоченности друг друга, чтобы заложить прочную политическую основу для развития двусторонних отношений и сотрудничества.