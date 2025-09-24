Китай готов укреплять взаимодействие с Канадой

https://1prime.ru/20250924/kitaj-862689200.html
ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
"Нынешняя международная обстановка претерпевает многочисленные изменения, сопровождающиеся ростом односторонних действий и протекционизма, а также непрерывным наращиванием различных мер по ограничению торговли. Международное сообщество должно укреплять солидарность и работать сообща для противодействия рискам и вызовам", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он отметил, что "Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, поддержки реформы и развития ВТО, содействия построению открытой мировой экономики и более эффективной защиты общих интересов международного сообщества".
