Китай готов укреплять взаимодействие с Канадой

2025-09-24T06:16+0300

ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях ГА ООН в Нью-Йорке. "Нынешняя международная обстановка претерпевает многочисленные изменения, сопровождающиеся ростом односторонних действий и протекционизма, а также непрерывным наращиванием различных мер по ограничению торговли. Международное сообщество должно укреплять солидарность и работать сообща для противодействия рискам и вызовам", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа. Он отметил, что "Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, поддержки реформы и развития ВТО, содействия построению открытой мировой экономики и более эффективной защиты общих интересов международного сообщества".

