Китай готов укреплять взаимодействие с Канадой - 24.09.2025, ПРАЙМ
Китай готов укреплять взаимодействие с Канадой
Китай готов укреплять взаимодействие с Канадой - 24.09.2025, ПРАЙМ
Китай готов укреплять взаимодействие с Канадой
Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, заявил премьер... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T06:16+0300
2025-09-24T06:16+0300
экономика
мировая экономика
канада
китай
кнр
марк карни
госсовет
оон
вто
ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях ГА ООН в Нью-Йорке. "Нынешняя международная обстановка претерпевает многочисленные изменения, сопровождающиеся ростом односторонних действий и протекционизма, а также непрерывным наращиванием различных мер по ограничению торговли. Международное сообщество должно укреплять солидарность и работать сообща для противодействия рискам и вызовам", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа. Он отметил, что "Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, поддержки реформы и развития ВТО, содействия построению открытой мировой экономики и более эффективной защиты общих интересов международного сообщества".
06:16 24.09.2025
 
Китай готов укреплять взаимодействие с Канадой

Ли Цян заявил о готовности Китая к сотрудничеству с Канадой

ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
"Нынешняя международная обстановка претерпевает многочисленные изменения, сопровождающиеся ростом односторонних действий и протекционизма, а также непрерывным наращиванием различных мер по ограничению торговли. Международное сообщество должно укреплять солидарность и работать сообща для противодействия рискам и вызовам", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он отметил, что "Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Канадой для совместного продвижения экономической глобализации и свободной торговли, поддержки реформы и развития ВТО, содействия построению открытой мировой экономики и более эффективной защиты общих интересов международного сообщества".
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДАКИТАЙКНРМарк КарниГоссоветООНВТО
 
 
