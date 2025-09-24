https://1prime.ru/20250924/kitaj-862689388.html
Китай не будет добиваться особого режима на переговорах в рамках ВТО
ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Китай не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих или будущих переговорах в рамках Всемирной торговой организации, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на конференции высокого уровня, посвященной Инициативе по глобальному развитию на полях 80-й сессии ГА ООН.
"Китай всегда будет поддерживать и продвигать совместное развитие, предпринимая более активные действия и проявляя должную ответственность", - заявил Ли Цян, слова которого в среду на своем сайте приводит министерство коммерции КНР.
Он подчеркнул, что "Китай продолжит увеличивать инвестиции в глобальное развитие, укреплять научно-техническое сотрудничество для содействия глобальному развитию и активно продвигать экологическую трансформацию глобального развития".
"Китай, будучи ответственной крупной развивающейся страной, не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих и будущих переговорах в рамках ВТО", - указал он.
