Китай не будет добиваться особого режима на переговорах в рамках ВТО

2025-09-24

ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Китай не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих или будущих переговорах в рамках Всемирной торговой организации, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на конференции высокого уровня, посвященной Инициативе по глобальному развитию на полях 80-й сессии ГА ООН. "Китай всегда будет поддерживать и продвигать совместное развитие, предпринимая более активные действия и проявляя должную ответственность", - заявил Ли Цян, слова которого в среду на своем сайте приводит министерство коммерции КНР. Он подчеркнул, что "Китай продолжит увеличивать инвестиции в глобальное развитие, укреплять научно-техническое сотрудничество для содействия глобальному развитию и активно продвигать экологическую трансформацию глобального развития". "Китай, будучи ответственной крупной развивающейся страной, не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих и будущих переговорах в рамках ВТО", - указал он.

