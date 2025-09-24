Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай не будет добиваться особого режима на переговорах в рамках ВТО - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/kitaj-862689388.html
Китай не будет добиваться особого режима на переговорах в рамках ВТО
Китай не будет добиваться особого режима на переговорах в рамках ВТО - 24.09.2025, ПРАЙМ
Китай не будет добиваться особого режима на переговорах в рамках ВТО
Китай не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих или будущих переговорах в рамках Всемирной торговой организации, заявил премьер | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T06:37+0300
2025-09-24T06:37+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
вто
госсовет
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862689388.jpg?1758685037
ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Китай не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих или будущих переговорах в рамках Всемирной торговой организации, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на конференции высокого уровня, посвященной Инициативе по глобальному развитию на полях 80-й сессии ГА ООН. "Китай всегда будет поддерживать и продвигать совместное развитие, предпринимая более активные действия и проявляя должную ответственность", - заявил Ли Цян, слова которого в среду на своем сайте приводит министерство коммерции КНР. Он подчеркнул, что "Китай продолжит увеличивать инвестиции в глобальное развитие, укреплять научно-техническое сотрудничество для содействия глобальному развитию и активно продвигать экологическую трансформацию глобального развития". "Китай, будучи ответственной крупной развивающейся страной, не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих и будущих переговорах в рамках ВТО", - указал он.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, кнр, вто, госсовет, оон
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ВТО, Госсовет, ООН
06:37 24.09.2025
 
Китай не будет добиваться особого режима на переговорах в рамках ВТО

Ли Цян: Китай не будет добиваться особого режима в рамках ВТО

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Китай не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих или будущих переговорах в рамках Всемирной торговой организации, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на конференции высокого уровня, посвященной Инициативе по глобальному развитию на полях 80-й сессии ГА ООН.
"Китай всегда будет поддерживать и продвигать совместное развитие, предпринимая более активные действия и проявляя должную ответственность", - заявил Ли Цян, слова которого в среду на своем сайте приводит министерство коммерции КНР.
Он подчеркнул, что "Китай продолжит увеличивать инвестиции в глобальное развитие, укреплять научно-техническое сотрудничество для содействия глобальному развитию и активно продвигать экологическую трансформацию глобального развития".
"Китай, будучи ответственной крупной развивающейся страной, не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих и будущих переговорах в рамках ВТО", - указал он.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРВТОГоссоветООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала