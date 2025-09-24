https://1prime.ru/20250924/koshkovich-862717252.html

На Западе рассказали, как Трамп поставил ЕС на место в беседе с Зеленским

На Западе рассказали, как Трамп поставил ЕС на место в беседе с Зеленским - 24.09.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, как Трамп поставил ЕС на место в беседе с Зеленским

Глава США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T15:03+0300

2025-09-24T15:03+0300

2025-09-24T15:03+0300

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

оон

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х. "Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся", — интерпретировал слова Трампа Кошкович.Во вторник глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию".В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.

https://1prime.ru/20250924/tramp-862703502.html

https://1prime.ru/20250924/peskov-862705153.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, оон, ес