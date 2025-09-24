Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, как Трамп поставил ЕС на место в беседе с Зеленским - 24.09.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, как Трамп поставил ЕС на место в беседе с Зеленским
Глава США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 24.09.2025, ПРАЙМ
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
оон
ес
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х. "Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся", — интерпретировал слова Трампа Кошкович.Во вторник глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию".В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, оон, ес
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, ЕС
15:03 24.09.2025
 
На Западе рассказали, как Трамп поставил ЕС на место в беседе с Зеленским

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х.

"Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся", — интерпретировал слова Трампа Кошкович.
Во вторник глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию".

В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
