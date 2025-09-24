https://1prime.ru/20250924/krasheninnikova-862688717.html
Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
По информации ученых, сохраняется умеренная взрывная активность вулкана.
"В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана", – написали вулканологи в своем Telegram-канале.
Отмечается, что взрыво-эффузивное извержение вулкана продолжается. Специалисты KVERT предупреждают, что сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что представляет потенциальную угрозу для низколетящих самолетов.
Высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 56 километров от вулкана.
Вулкан Крашенинникова, высотой 1856 метров, расположен в восточной части Камчатки. Для него сохраняется оранжевый авиационный цветовой код.
