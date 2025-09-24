Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/krasheninnikova-862688717.html
Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться
Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться - 24.09.2025, ПРАЙМ
Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T05:24+0300
2025-09-24T05:24+0300
бизнес
общество
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862688717.jpg?1758680689
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). По информации ученых, сохраняется умеренная взрывная активность вулкана. "В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана", – написали вулканологи в своем Telegram-канале. Отмечается, что взрыво-эффузивное извержение вулкана продолжается. Специалисты KVERT предупреждают, что сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что представляет потенциальную угрозу для низколетящих самолетов. Высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 56 километров от вулкана. Вулкан Крашенинникова, высотой 1856 метров, расположен в восточной части Камчатки. Для него сохраняется оранжевый авиационный цветовой код.
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , камчатка
Бизнес, Общество , КАМЧАТКА
05:24 24.09.2025
 
Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться

Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться

Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
По информации ученых, сохраняется умеренная взрывная активность вулкана.
"В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана", – написали вулканологи в своем Telegram-канале.
Отмечается, что взрыво-эффузивное извержение вулкана продолжается. Специалисты KVERT предупреждают, что сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что представляет потенциальную угрозу для низколетящих самолетов.
Высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 56 километров от вулкана.
Вулкан Крашенинникова, высотой 1856 метров, расположен в восточной части Камчатки. Для него сохраняется оранжевый авиационный цветовой код.
 
БизнесОбществоКАМЧАТКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала