Совфед назначил Краснова главой Верховного суда - 24.09.2025
Совфед назначил Краснова главой Верховного суда
2025-09-24T12:02+0300
2025-09-24T12:02+0300
игорь краснов
совфед
верховный суд
россия
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ), соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов оказался единственным претендентом на должность. Его кандидатура должна была быть утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании во вторник уже поддержал кандидатуру Краснова на эту должность, передавал ранее корреспондент РИА Новости. -0-
игорь краснов, совфед, верховный суд, россия
Игорь Краснов, Совфед, Верховный суд, РОССИЯ
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ), соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов оказался единственным претендентом на должность. Его кандидатура должна была быть утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании во вторник уже поддержал кандидатуру Краснова на эту должность, передавал ранее корреспондент РИА Новости. -0-
Игорь КрасновСовфедВерховный судРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала